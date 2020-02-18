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- 19:59 «Медработники взволнованы»: Гостомель отказался принять украинцев, эвакуированных из Китая
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«Медработники взволнованы»: Гостомель отказался принять украинцев, эвакуированных из Китая
Власти расположенного в Киевской области поселка Гостомель обратились к городскому голове столицы Виталию Кличко. Они призывают не размещать на карантин в местной больнице украинцев, эвакуированных из Китая в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает УНИАН.
Текст обращения подписали депутаты Гостомельского поселкового совета. Это связано с сообщениями в СМИ о планах размещать на карантин граждан Украины, которые прибудут из Китая, в Киевской туберкулезной больнице № 2, расположенной в Гостомеле.
«В данной больнице нет условий и специальных отделений, которые обезопасили бы медицинский персонал от угрозы заражения коронавирусом. Многие медработники учреждения проживают в Гостомеле, и они взволнованы, что могут стать носителями болезни среди жителей поселка», — заявили депутаты.
Обращение также адресовали министру здравоохранения Украины Зоряне Скалецкой и председателю Киевского областного совета Николаю Стариченко.
УНН сообщает, что в Тернопольской области местные власти также выступили против размещения эвакуированных из Китая граждан Украины. Такая реакция была вызвана появлением неподтвержденной информации, что карантин будет на территории санатория «Медоборы» в селе Конопкивка. Депутаты местного сельсовета проголосовали против размещения эвакуированных.
Ранее сообщалось, что в Украине создали тест-систему для диагностики коронавируса.
Фото: News.ru
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