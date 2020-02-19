Здоровье и медицина

Под Львовом местные жители заблокировали госпиталь, опасаясь прибытия эвакуированных из Китая украинцев (фото, видео)

В среду, 19 февраля, в городе Винники Львовской области протестующие перекрыли подъезд к госпиталю — акция проводится против размещения украинцев, которых эвакуировали из Китая.

Zahid.net сообщает, что паника началась в среду утром, когда из госпиталя начали эвакуировать пациентов. Около 14:00 к воротам госпиталя участники акции начали свозить автомобильные шины.

В облгосадминистрации сообщили, что в госпитале решили провести учение на случай, если самолет с эвакуированными приземлиться во Львове и произойдет ЧС.

УНИАН сообщает, что на Тернопольщине директор санатория «Медоборы» Василий Мартынюк под давлением местной громады отказался от приема на карантин украинцев, эвакуируемых из Китая.

Ранее сообщалось, что от приема эвакуируемых из Китая украинцев отказался Гостомель.

Фото: Zaxid.net.

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