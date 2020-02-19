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Украина

Эвакуированные из Уханя украинцы здоровы, но согласны на карантин

19:28 19 февраля 2020 67
Эвакуированные из Уханя украинцы здоровы, но согласны на карантин
Инф. «ФАКТОВ»

Все граждане Украины, которых должны эвакуировать из китайской провинции Хубэй самолетом Sky Up, подписали согласие на 14-дневную изоляцию. Об этом УНН сообщили в Посольстве Украины в КНР.

Более того, согласие дали и граждане иностранных государств, для которых документ специально перевели.

«Это называется «информированное добровольное согласие лица на проведение изоляции и наблюдения за состоянием здоровья, диагностики и лечения», — пояснили в посольстве.

В эвакуационном списке значатся 48 граждан Украины и 29 иностранцев.

На данный момент спецрейс, который должен эвакуировать граждан из провинции Хубэй, уже поднялся в небо. Всех их осмотрели сначала китайские, а затем — украинские медики. Признаков ОРВИ ни у одного из пассажиров не обнаружили.

На брифинге в Министерстве здравоохранения 19 февраля заместитель министра Дмитрий Коваль заявил, что вывезенных из Китая граждан разместят в лечебных учреждениях — для них подготовлены четыре соответствующих объекта в разных городах Украины.

Однако называть эти города чиновник отказался, сообщает РБК-Украина.

«Учитывая настроения, которые мы можем наблюдать, эти места не разглашаются. Все четыре места готовы к приему граждан и иностранцев», — сказал он.

Ранее сообщалось, что против организации карантина в местных больницах для прилетевших из Китая выступили жители Киевщины, Львовщины и Тернопольщины.

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