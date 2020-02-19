Украина

Эвакуированные из Уханя украинцы здоровы, но согласны на карантин

Все граждане Украины, которых должны эвакуировать из китайской провинции Хубэй самолетом Sky Up, подписали согласие на 14-дневную изоляцию. Об этом УНН сообщили в Посольстве Украины в КНР.

Более того, согласие дали и граждане иностранных государств, для которых документ специально перевели.

«Это называется «информированное добровольное согласие лица на проведение изоляции и наблюдения за состоянием здоровья, диагностики и лечения», — пояснили в посольстве.

В эвакуационном списке значатся 48 граждан Украины и 29 иностранцев.

На данный момент спецрейс, который должен эвакуировать граждан из провинции Хубэй, уже поднялся в небо. Всех их осмотрели сначала китайские, а затем — украинские медики. Признаков ОРВИ ни у одного из пассажиров не обнаружили.

На брифинге в Министерстве здравоохранения 19 февраля заместитель министра Дмитрий Коваль заявил, что вывезенных из Китая граждан разместят в лечебных учреждениях — для них подготовлены четыре соответствующих объекта в разных городах Украины.

Однако называть эти города чиновник отказался, сообщает РБК-Украина.

«Учитывая настроения, которые мы можем наблюдать, эти места не разглашаются. Все четыре места готовы к приему граждан и иностранцев», — сказал он.

Ранее сообщалось, что против организации карантина в местных больницах для прилетевших из Китая выступили жители Киевщины, Львовщины и Тернопольщины.



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