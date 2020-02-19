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Эвакуированные из Уханя украинцы здоровы, но согласны на карантин
Все граждане Украины, которых должны эвакуировать из китайской провинции Хубэй самолетом Sky Up, подписали согласие на 14-дневную изоляцию. Об этом УНН сообщили в Посольстве Украины в КНР.
Более того, согласие дали и граждане иностранных государств, для которых документ специально перевели.
«Это называется «информированное добровольное согласие лица на проведение изоляции и наблюдения за состоянием здоровья, диагностики и лечения», — пояснили в посольстве.
В эвакуационном списке значатся 48 граждан Украины и 29 иностранцев.
На данный момент спецрейс, который должен эвакуировать граждан из провинции Хубэй, уже поднялся в небо. Всех их осмотрели сначала китайские, а затем — украинские медики. Признаков ОРВИ ни у одного из пассажиров не обнаружили.
На брифинге в Министерстве здравоохранения 19 февраля заместитель министра Дмитрий Коваль заявил, что вывезенных из Китая граждан разместят в лечебных учреждениях — для них подготовлены четыре соответствующих объекта в разных городах Украины.
Однако называть эти города чиновник отказался, сообщает РБК-Украина.
«Учитывая настроения, которые мы можем наблюдать, эти места не разглашаются. Все четыре места готовы к приему граждан и иностранцев», — сказал он.
Ранее сообщалось, что против организации карантина в местных больницах для прилетевших из Китая выступили жители Киевщины, Львовщины и Тернопольщины.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.