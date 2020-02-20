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Не захотела оставлять друга Мишу: украинка не смогла эвакуироваться из Китая из-за собаки
Украинка Анастасия Зинченко заявила, что не смогла участвовать в эвакуации украинцев из эпицентра коронавируса, города Ухань, так как не захотела оставить в Китае свою собаку.
Об этом она написала в Instagram.
«Мои старания попасть с Мишей домой и результат… Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее (собаки) перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопросы про собаку игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал, что я с собакой эвакуироваться не могу», — написала Анастасия.
По словам Анастасии, изначально украинское посольство в КНР отказало ей в эвакуации с собакой. Однако после огласки этой информации с девушкой якобы связались из посольства и разрешили взять питомца, но при условии, если она соберет необходимые документы о его соответствии санитарным нормам.
Зинченко рассказала, что сделала это, несмотря на все возникшие трудности, связанные с ограничениями в передвижении по Уханю. В среду утром девушка отправила документы в посольство Украины. Однако оттуда позвонили и сообщили, что она не может улететь из Китая с собакой.
«Уверяли, что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов, и они даже были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. То есть, посольство документы никуда не передало, а от своего лица мне отказали в эвакуации», — утверждает Зинченко.
Оставшись в Ухане, девушка, по ее словам, не может купить продукты питания. Она пишет, что китайские власти ввели новые правила, согласно которым люди могут выходить из своих домов только по пропускам. Полиция дала ей разрешение поехать в магазин, однако ее туда не пустили, потому что вход в магазин тоже по пропускам.
«Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь, что скоро все закончится и попаду домой с Мишей», — написала украинка.
В то же время министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге 18 января подтвердила, что эвакуация с животными невозможна. «Члены оперативного штаба проговорили, что условия эвакуации животных мы не можем обеспечить», — цитирует чиновницу Укринформ.
Напомним, что 19 февраля самолет компании Sky Up вылетел из Уханя в Украину. На его борту 48 украинцев, желающих покинуть страну, и 29 иностранцев, которых Украина вывозит из КНР по договоренности с их государствами. Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что эвакуированных из Китая планируют разместить в четырех местах.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что жители сразу нескольких регионов Украины вышли на стихийные акции протеста после слухов о направлении к ним на карантин украинцев из Китая.
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