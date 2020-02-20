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Дубинского поймали на лицемерии по поводу украинцев, прибывших из охваченного коронавирусом Китая
Похоже, на волне проходящих в стране протестов украинцев против размещения в их регионах эвакуированных из Китая сограждан, некоторые политики не против заработать дополнительные очки у потенциальных избирателей.
Так, народный избранник Алексадр Дубинский разместил 17 февраля в своей аккаунте в Facebook пост, «успокаивающий» жителей Киещины.
«Хочу успокоить всех жителей Обуховского района — никакого размещения карантинных граждан из Китая на территории района не будет. Только что добился такого решения от МОЗ», — пишет он.
Но уже через два дня, 19 февраля, политик резко изменил свою позицию и одел маску «разоблачителя» «местечкового патриотизма».
«Ничто не подчеркивает единство страны лучше, чем траншеи перекопанных дорог на Западной Украине, где „ждут“ соотечественников, прибывающих из Китая, на карантин», — иронично комментирует он действия протестующих в Западной Украине.
«Двойственную позицию» нардепа заметили в интернет-канале Гончаренко.
Впрочем, «изменчивости» позиции народного избранника вряд ли стоит удивляться, если вспомнить, что в Раду он пришел после победы в округе № 94 в Киевской области, который охватывает Обуховский и Васильковский районы Киевской области. И в первом случае речь шла о «своем» избирателе.
Напомним, ранее жители сразу нескольких регионов Украины вышли на стихийные акции протеста после слухов о направлении к ним на карантин украинцев из Китая.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что эвакуация украинцев из эпицентра распространения коронавируса — китайского Уханя — проходит в штатном режиме. Самолет уже находится в воздухе. На борт допущены люди без симптомов ОРЗ, всего 73 человека. При этом на этапе осмотра китайскими медиками на борт не были допущены 4 человека, из которых трое украинцев и одна иностранка. Борт должен приземлиться в Украине в восемь утра в четверг, 20 февраля.
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