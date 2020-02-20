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В Германии неизвестные расстреляли посетителей двух кальянных: убиты восемь человек (видео)
В Германии, где в январе расстреляли шесть человек, снова неспокойно: неизвестные злоумышленники открыли стрельбу в двух кальянных, а затем на одной из площадей города Ханау в федеральной земле Гессен.
Об этом передает BBC.
Schießerei in #Hanau mit 2 Toten pic.twitter.com/xOpnj5PZnt— Safahat (@SeloSays_DTG) February 19, 2020
По данным местных СМИ, стрельба произошла в двух кальянных. В одном из ночных баров преступники застрелили сразу пятерых человек. В следующем — троих.
Еще пятеро людей тяжело ранены.
Пока что полиция Ханау подтвердила сообщения о пяти тяжело раненных и проинформировала о том, что нападавшие передвигались на автомобиле темного цвета.
«Полиция немедленно начала масштабную операцию, проводится расследование», — говорится в сообщении правоохранительных органов.
В то же время в прокуратуре города сообщили о двух убитых и большом количестве раненных.
«Как подтвердил нашей газете старший прокурор Доминик Миз, убиты по меньшей мере два человека, много раненых», — сообщила газета Hanauer Anzeiger.
Информационная телепрограмма Hessenschau сообщает, что стрельба была открыта неизвестными в двух кальянных города. При этом сначала нападавшие застрелили трех человек в кальянной в центре Ханау, а затем приехали в заведение в район Кессельштадт и там убили еще пятерых.
February 19, 2020
На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как полиция ведет захват преступника.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в январе этого года в Харькове застрелили местного жителя, имеющего отношение к похоронному бизнесу. Киллер стрелял из пистолета с глушителем.
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