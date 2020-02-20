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Мир

В Германии неизвестные расстреляли посетителей двух кальянных: убиты восемь человек (видео)

1:57 20 февраля 2020 70
Стрельба в Германии
Инф. «ФАКТОВ»

В Германии, где в январе расстреляли шесть человек, снова неспокойно: неизвестные злоумышленники открыли стрельбу в двух кальянных, а затем на одной из площадей города Ханау в федеральной земле Гессен.

Об этом передает BBC.

По данным местных СМИ, стрельба произошла в двух кальянных. В одном из ночных баров преступники застрелили сразу пятерых человек. В следующем — троих.

Еще пятеро людей тяжело ранены.

Пока что полиция Ханау подтвердила сообщения о пяти тяжело раненных и проинформировала о том, что нападавшие передвигались на автомобиле темного цвета.

«Полиция немедленно начала масштабную операцию, проводится расследование», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

 

 

В то же время в прокуратуре города сообщили о двух убитых и большом количестве раненных.

«Как подтвердил нашей газете старший прокурор Доминик Миз, убиты по меньшей мере два человека, много раненых», — сообщила газета Hanauer Anzeiger.

Информационная телепрограмма Hessenschau сообщает, что стрельба была открыта неизвестными в двух кальянных города. При этом сначала нападавшие застрелили трех человек в кальянной в центре Ханау, а затем приехали в заведение в район Кессельштадт и там убили еще пятерых.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как полиция ведет захват преступника.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в январе этого года в Харькове застрелили местного жителя, имеющего отношение к похоронному бизнесу. Киллер стрелял из пистолета с глушителем.

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