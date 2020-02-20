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Походит не всем: стало известно, кому не стоит увлекаться самой лучшей диетой 2020 года
Названная самой лучшей в 2020 году средиземноморская диета очень хорошо помогает людям, которые страдают от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
В то же время пользоваться ею вряд ли могут жители Земли поголовно, считает известный московский диетолог Елена Соломатина.
К пример, такая диета противопоказана при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Причина — в том, что диета богата большим количеством клетчатки, которая может оказывать раздражающий эффект на пищеварительную систему.
Также подобный тип диеты нельзя вводить для маленьких детей, чей желудочно-кишечный тракт не приспособлен к усвоению большого количества пищевых волокон.
«Именно поэтому маленьким детям все делают в тушеном, измельченном виде», — поясняет диетолог.
Также Елена отметила, что в основе данного типа диеты лежат продукты, на которые у людей может иметься индивидуальная непереносимость — например, на рыбу или ягоды. К тому же морепродукты, представленные в данном типе диеты, могут содержать соли тяжелых металлов.
Диетолог напомнила, что жители Средиземноморья употребляют в пищу свежие продукты, содержащие большое количество полезных веществ. В то же время во многих странах рыбы завозится из Китая, Вьетнама и других стран, и иногда может не соответствовать санитарным нормам и наносить вред организму.
Кроме того, нельзя ручаться за качество овощей и фруктов, которые могут быть обработаны химикатами
При этом диетолог отметила, что средиземноморская диета приносит организму много пользы и человеку по возможности следует приблизить свой рацион к такому типу питания.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что для тех людей, кто хочет навсегда расстаться с лишним весом, американский врач Джоэл Фурман составил диету, которая гарантирует 7 килограммов минус в первый месяц и по 4,5 килограмма в последующие. Характерно, что данная диета не наносит вреда организму, а человек остается сыт и доволен.
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