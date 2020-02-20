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Мир

В России самолет ударился о землю при взлете, пострадали семь человек (фото)

4:53 20 февраля 2020 168
Самолет на Магадане
Инф. «ФАКТОВ»

В Российской Федерации зафиксировано новый инцидент с самолетом: в четверг утром Ан-2 в Магадане в четверг утром совершил экстренную посадку на аэродроме при взлете, так как не смог набрать высоту.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в Главное управление МЧС России по Магаданской области.

«Самолет упал при взлете. В нем находилось 14 человек», — сообщил собеседник агентства. По данным пресс-службы правительства области, на борту было 11 пассажиров и три члена экипажа.

По последним данным пресс-службы МЧС, в результате инцидента пострадали семь человек.

В пресс-службе правительства Магаданской области сообщили, что все пострадавшие уже доставлены в больницу. «Все пассажиры живы, пострадавшие с легкими травмами доставлены в больницу», — сообщили в пресс-службе.

В свою очередь в пресс-службе министерства здравоохранения региона сообщили, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

«Скорая помощь сработала профессионально и быстро. Погибших нет, детей нет… есть тяжело пострадавший, который в настоящий момент находится в противошоковой палате», — отметили в Минзраве области.

По предварительной информации областных властей, самолет принадлежит частной компании, которая работает на территории Среднеканского городского округа в Магаданской области. На борту воздушного судна находились сотрудники компании, летевшие на вахту.

Воздушное судно должно было вылететь в поселок Сеймчан в Магаданской области. По предварительным данным спасателей, Подробности инцидента выясняются. По данным синоптиков, погода на территории аэродрома ясная и солнечная.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной авиакатастрофе, которая случилась при взлете: в Казахстане упал самолет, совершавший рейс Алматы — Нурсултан с пассажирами на борту. Тогда самолет Fokker-100 врезался в двухэтажное здание при взлете, на его борту находилось 100 человек — 95 пассажиров и пять членов экипажа.

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