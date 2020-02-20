Владимир Зеленский и Зоряна Скалецкая проинспектировали ремонт больницы в Борисполе

Украина

Уже к концу года должно быть отремонтировано 220 опорных больниц по всей стране. В них будет комфортно находиться как пациентам, так и врачам. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая при проверке президентом Владимиром Зеленским хода ремонтных работ в Бориспольской многопрофильной больнице.

«Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения — одна из 220 больниц, капитальный ремонт которых должен быть завершен до конца года. Здесь оказывают помощь профильные специалисты, которые лечат жителей города Борисполь и Бориспольского района», — пояснила Скалецкая.

В июле прошлого года президент Владимир Зеленский посетил больницу и дал поручение за год привести ее к нормальному, современному состоянию. Сегодня он лично проверил ход работ.

По ее словам, ожидается, что первая часть больницы будет сдана уже в марте, вторая — в июне, третья — в июле, а до конца года достроят родильное отделение.

«В этой больнице будет комфортно и безопасно как врачам, так и пациентам, которые будут лечиться в достойных условиях. В этом и есть смысл медицинской реформы: дать людям доступ к качественной медицине, а врачам — нормальные условия труда и достойную зарплату», — отметила Скалецкая.

Она также сообщила, что президент Владимир Зеленский инициировал создание Коллегии, в которую будут входить выдающиеся специалисты медицины.

«Эта Коллегия проанализирует ход медицинской реформы и предоставит рекомендации относительно того, как сделать медицинские услуги максимально доступными и качественными для всех жителей Украины», — отметила глава Министерства здравоохранения.

Ранее Зоряна Скалецкая доложила о готовности правительства к эвакуации граждан из Китая и принятия их в Украине.

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