Устроивший бойню в Германии стрелок найден мертвым (видео)

Мир

Стрелок, атаковавший в ночь на 20 февраля два кальянных бара в немецком городе Ханау, расположенном в федеральной земле Гессен, был найден мертвым в собственном доме. Рядом с ним было найдено еще одно тело.

По информации издания Bild, некий Тобиас Р. оставил записку и видео, в котором изложил свои мотивы. Он выражал праворадикальные идеи, считая, что людям некоторых национальностей — не место в Германии. В числе убитых и раненых были люди турки и курды.

По последним данным террорист убил в кальянных по меньшей мере девять человек. Еще шестеро получили тяжелые ранения.

Изначально сообщалось о нескольких нападавших, но позже появилось уточнение, что убийца действовал в одиночку. Один человек был задержан, но полиция вскоре заявила, что задержанный не имеет никакого отношения к нападениям.

Ранее в Германии мужчина расстрелял шесть человек в городке Рот-ам-Зе.

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