- 10:48 "Я покупала голоса": Алсу раскрыла Ксении Собчак шокирующую правду о "Голос. Дети"
- 10:44 Фродо из "Властелина колец" впервые стал отцом
- 10:38 Огромная воронка и осколки боеприпасов: появилось видео последствий атаки боевиков «ЛНР» на позиции ВСУ
- 10:36 Украинцев из охваченного коронавирусом Китая на родине встретили протестами: что сейчас происходит
- 10:35 Стало известно, где разместят эвакуированных из Китая украинцев
- 10:32 Заперся в авто на 6 часов: в джипе с дипномерами оказалась контрабанда
- 10:25 Два пассажира Diamond Princess умерли от коронавируса
- 10:13 Верховная Рада продолжит рассматривать рынок земли: онлайн-трансляция заседания парламента
- 10:13 Во время матча НХЛ на льду устроили собачьи бега
- 10:08 Из-за эпидемии коронавируса жителям Китая дали месяц оплачиваемого отпуска, — Дмитрий Комаров
- 10:07 Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами сел в Борисполе
- 10:04 Устроивший бойню в Германии стрелок найден мертвым
Устроивший бойню в Германии стрелок найден мертвым (видео)
Стрелок, атаковавший в ночь на 20 февраля два кальянных бара в немецком городе Ханау, расположенном в федеральной земле Гессен, был найден мертвым в собственном доме. Рядом с ним было найдено еще одно тело.
По информации издания Bild, некий Тобиас Р. оставил записку и видео, в котором изложил свои мотивы. Он выражал праворадикальные идеи, считая, что людям некоторых национальностей — не место в Германии. В числе убитых и раненых были люди турки и курды.
По последним данным террорист убил в кальянных по меньшей мере девять человек. Еще шестеро получили тяжелые ранения.
Изначально сообщалось о нескольких нападавших, но позже появилось уточнение, что убийца действовал в одиночку. Один человек был задержан, но полиция вскоре заявила, что задержанный не имеет никакого отношения к нападениям.
Ранее в Германии мужчина расстрелял шесть человек в городке Рот-ам-Зе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт