Украина

Стало известно, где разместят эвакуированных из Китая украинцев

В МВД Украины подтвердили, что эвакуированных из Китая украинцев разместят в медицинском центре Национальной гвардии в городе Новые Санжары (Полтавская область). Напомним, там с 19 февраля продолжаются стихийные акции протеста.

В полиции Полтавской области заявили, что переговоры с местными жителями продолжаются, однако количества прибывших на место правоохранителей достаточно, чтобы обеспечить порядок.

Тем временем самолет SkyUp, который вывез из зараженного коронавирусом Уханя, совершил дозаправку в Киеве и вылетел в направлении Харькова.

В МВД заверяют, что все 45 граждан Украины и 27 иностранцев на борту самолета здоровы и готовы продолжать полет.

Все новости о ходе эвакуации украинцев из Китая читайте в «ФАКТАХ» онлайн.



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