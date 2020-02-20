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Стало известно, где разместят эвакуированных из Китая украинцев
В МВД Украины подтвердили, что эвакуированных из Китая украинцев разместят в медицинском центре Национальной гвардии в городе Новые Санжары (Полтавская область). Напомним, там с 19 февраля продолжаются стихийные акции протеста.
В полиции Полтавской области заявили, что переговоры с местными жителями продолжаются, однако количества прибывших на место правоохранителей достаточно, чтобы обеспечить порядок.
Тем временем самолет SkyUp, который вывез из зараженного коронавирусом Уханя, совершил дозаправку в Киеве и вылетел в направлении Харькова.
В МВД заверяют, что все 45 граждан Украины и 27 иностранцев на борту самолета здоровы и готовы продолжать полет.
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