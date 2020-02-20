24.30 / 24.52 26.19 / 26.56
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Стало известно, где разместят эвакуированных из Китая украинцев

10:35 20 февраля 2020 418
В Новых Санжарах
Инф. «ФАКТОВ»

В МВД Украины подтвердили, что эвакуированных из Китая украинцев разместят в медицинском центре Национальной гвардии в городе Новые Санжары (Полтавская область). Напомним, там с 19 февраля продолжаются стихийные акции протеста.

В полиции Полтавской области заявили, что переговоры с местными жителями продолжаются, однако количества прибывших на место правоохранителей достаточно, чтобы обеспечить порядок.

Тем временем самолет SkyUp, который вывез из зараженного коронавирусом Уханя, совершил дозаправку в Киеве и вылетел в направлении Харькова.

В МВД заверяют, что все 45 граждан Украины и 27 иностранцев на борту самолета здоровы и готовы продолжать полет.

Все новости о ходе эвакуации украинцев из Китая читайте в «ФАКТАХ» онлайн.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Дмитрий Шепелев

«Это позор»: где будет работать Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала

пикет

На Полтавщине устроили пикет против размещения эвакуированных из Уханя украинцев

Протесты в Новых Санжарах

Эвакуация украинцев из Китая: на въезде в Новые Санжары заметили военную технику (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер