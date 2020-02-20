Украина

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами сел в Борисполе (фото, видео)

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в аэропорту «Борисполь», однако посадка вызвана необходимостью дозаправки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в аэропорту «Борисполь» на дозаправку. После этого он вылетит в международный аэропорт «Харьков», — говорится в сообщении.

Самолет в «Борисполе»

Также в МВД заверяют, что все на борту самолета здоровы и готовы продолжать полет.

На борту находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж.

Напомним, ранее появилась информация о намерении разместить украинцев в санатории под Харьковом, а также в Новых Санжарах (Полтавская область). Жители последних устроили массовые акции протеста.

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