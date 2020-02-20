"Я покупала голоса": Алсу раскрыла Ксении Собчак шокирующую правду о "Голос. Дети" (видео)

Шоу-бизнес

Известная российская певица Алсу впервые после скандала с дочерью на вокальном шоу «Голос. Дети» признала свою вину в скупке голосов для дочери Микеллы. Звезда стала героиней YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» и раскрыла шокирующую правду о закулисье проекта.

Алсу не стала скрывать, что многие участники «Голоса» покупали голоса. По словам певицы, это даже разрешалось, но регламентировалось определенным количеством.

«Произошло то, к чему никто не был готов. Конечно, все сошлись на том, что сама система голосования была не совершенна. И все мы стали заложниками этой ситуации… Ксюш, я признаюсь, что да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала», — рассказала Алсу в интервью Ксении Собчак.

Кроме того, певица агитировала за дочь в социальных сетях, используя свою популярность.

«Да, я агитировала за Микеллу в своих соцсетях. Большую поддержку в этом смысле, конечно, оказала я, и мое имя, мои поклонники, которые голосовали. Я повторюсь, что сожалею об этом», — сказала Алсу и добавила, что и сейчас чувствует вину за это. Она считает, что не нужно было объявлять то, чьей дочерью является Микелла. Говорит, что продюсеры шоу убедили их.

«Нам пришлось принять предложение продюсеров о том, чтобы я тоже фигурировала где-то на проекте. Была изначально твердая позиция, что мы не хотим афишировать, что это моя дочь. Продюсеры убедили, что в этом ничего нет, это классно, это же твоя дочь, у тебя такой положительный имидж, ну и девочка прекрасно поет, что здесь такого? И мы согласились без каких-то задних мыслей», — призналась Алсу.



*Певица Алсу с дочками Сафиной и Микеллой

Фото Instagram.com/alsou_a

По словам Алсу, даже «накрученные» 38 тысяч голосов не влияли на победу ее дочери. Она с большим отрывом вышла на первое место, оставив позади соперников.

«Даже если вычесть эти 38 тысяч сомнительных голосов из общей суммы, то каким образом это влияет на победу? За Микеллу было отдано приблизительно 145−146 тысяч голосов. Всего голосующих было около 200 тысяч. Следующий участник набрал где-то 65 тысяч, третий — 37. У меня два миллиона подписчиков в Instagram. Что такое 146 тысяч? Это 6−7 процентов только моих подписчиков», — считает певица.

Тем не менее, победу у Микеллы тогда отобрали. Разгорелся громкий скандал, на который отреагировали тренер Светлана Лобода и Алла Пугачева.

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