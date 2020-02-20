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Бунт в Новых Санжарах: в сеть попало видео столкновения протестующих с полицией
В Полтавской области произошли столкновения между правоохранителями участниками протестной акции против размещения эвакуированных из Китая украинцев в Новых Санжарах.
Сообщается, что столкновения с полицией произошли утром в четверг, 20 февраля, где группа местных жителей заблокировала дорогу межрегионального значения.
«При попытке полицейских разблокировать проезжую часть, некоторые участники акции оказывали сопротивление, возникла краткосрочная потасовка. Для пресечения правонарушения правоохранители установили более десяти наиболее агрессивно настроенных людей, разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий и провели превентивные беседы», — заявил начальник ГУНП в Полтавской области Иван Выговский.
Тем временем «ТК Медиа» выложила в сеть видео, снятое во время протестных акций в Новых Санжарах.
Ситуація в Нових Санжарах загострюється❗️pic.twitter.com/uaxblSOFRt— TK Media (@tkmedianews) February 20, 2020
Ситуацию с возвращением украинцев из Китая отслеживайте в онлайн-трансляции «ФАКТОВ».
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