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В Украине протестами встретили самолет из охваченного коронавирусом Китая: что сейчас происходит
В аэропорту «Борисполь» прибыл самолет SkyUp, который доставил в Украину 49 сограждан из китайского Уханя.
Всего на борт самолета поднялись 73 человека, из которых двое сошли в Алматы (Казахстан). Все они перед посадкой прошли двойной медицинский осмотр — китайскими и украинскими медиками. В результате осмотра в самолет не были допущены 4 человека, из которых трое украинцев и одна иностранка.
«На борт допущены люди без симптомов ОРЗ», — подтвердил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
10:20. В сеть выложили фото с борта самолета, севшего на дозаправку в «Борисполе».
09:50 МВД Украины выступило с заявлением, что в «Борисполь» самолет прилетел на дозаправку, после чего он отправится в Харьков.
Как сообщали «ФАКТЫ», утром 20 февраля стало известно, что эвакуированных из китайского Уханя украинцев могут разместить в Харьковской области, а 14-дневную обсервацию граждан должны были провести на базе отдыха имени Соича.
Узнав эту информацию, жители Полтавщины начали перекрывать дороги на подъезды в санаторий в Новых Санжарах. Самолет Boeing 737−700 NG авиакомпании SkyUp с эвакуированными из провинции Ухань украинцами вылетел из Китая вечером 19 февраля. В сети появились фото с борта самолета.
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