24.30 / 24.52 26.19 / 26.56
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине протестами встретили самолет из охваченного коронавирусом Китая: что сейчас происходит

9:45 20 февраля 2020 1038
Украинцы из Китая
Инф. «ФАКТОВ»

В аэропорту «Борисполь» прибыл самолет SkyUp, который доставил в Украину 49 сограждан из китайского Уханя.

Всего на борт самолета поднялись 73 человека, из которых двое сошли в Алматы (Казахстан). Все они перед посадкой прошли двойной медицинский осмотр — китайскими и украинскими медиками. В результате осмотра в самолет не были допущены 4 человека, из которых трое украинцев и одна иностранка.

«На борт допущены люди без симптомов ОРЗ», — подтвердил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

10:20. В сеть выложили фото с борта самолета, севшего на дозаправку в «Борисполе».

09:50 МВД Украины выступило с заявлением, что в «Борисполь» самолет прилетел на дозаправку, после чего он отправится в Харьков.

Как сообщали «ФАКТЫ», утром 20 февраля стало известно, что эвакуированных из китайского Уханя украинцев могут разместить в Харьковской области, а 14-дневную обсервацию граждан должны были провести на базе отдыха имени Соича.

Узнав эту информацию, жители Полтавщины начали перекрывать дороги на подъезды в санаторий в Новых Санжарах. Самолет Boeing 737−700 NG авиакомпании SkyUp с эвакуированными из провинции Ухань украинцами вылетел из Китая вечером 19 февраля. В сети появились фото с борта самолета.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

На борту самолета

Эвакуация украинцев из Уханя: появились впечатляющие фото с борта самолета

Дмитрий Шепелев

«Это позор»: где будет работать Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала

Украинцы из Китая

Рейс с эвакуированными из Китая украинцами снова сменил курс (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер