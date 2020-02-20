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В Одессе подозрительный иностранец снимал базу ВМС с дрона
Морские пограничники задержали неизвестного, запускавшего дрон над Приморским бульваром Одессы. (Напомним, в начале февраля контрразведка СБУ задержала очередного боевика «ДНР».) Этот летательный аппарат завис над местом дислокации базы Одесского отряда морской охраны. Его, естественно, засекли, и в скорости патруль морских пограничников встретил поблизости мужчину, который управлял квадрокоптером.
Гостя города проводили в управление отряда, где выяснилось, что он гражданин Республики Беларусь, который увлекается аэросъемкой. Для этого, собственно, и приобрел беспилотный летательный аппарат. О дополнительных временных режимных ограничениях в контролируемых пограничных районах он не знал.
Согласно действующим нормам и правилам, пограничники могли попросту сбить «неопознанный летающий объект» либо конфисковать таковой. Однако делать этого не стали — с учетом личности владельца дрона и его чистосердечных показаний.
«За нарушение пограничного режима гражданин привлечен к административной ответственности в виде штрафа», — сообщили в региональном управлении Морской охраны.
Там же напомнили об ограничениях аэросъемки над режимными объектами на ряде территорий Украины. В Одесском регионе таковые имеются, в частности, не только в областном центре, но и в Измаиле, Черноморске, Южном.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве задержали агента боевиков так называемой «МГБ ЛНР», который прибыл в столицу для сбора сведений о дислокации и перемещении подразделений, задействованных в проведении ООС.
А в Донецкой области, в городе Лиман, недавно сотрудники СБУ разоблачили двух местных жительниц, тесно сотрудничавших с боевиками «ДНР».
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