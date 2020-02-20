Общество и люди

Синоптик рассказала, каким регионам не повезет с погодой 21 февраля

В пятницу, 21 февраля, как и прогнозировалось ранее, в западных и восточных областях Украины вероятны осадки.

«Осадки вероятные в западных областях и на востоке, кроме Харьковской области. На остальной территории осадки не ожидаются», — уточняет синоптик Наталья Диденко и добавляет, что погоду в стране (кроме западных областей) будет определять антициклон.

Температура воздуха ближайшей ночью — от 3 мороза до 3 тепла, днем — до +4 + 8 градусов, в восточных областях немного прохладнее — до + 1 + 4 градусов.

«В Киеве пятница ожидается с переменной облачностью, без существенных осадков, максимум — какая-то морось, ночью около нуля, днем — до +5 градусов», — прогнозирует синоптик.

Наталья Диденко также сообщает, что в воскресенье, 23 февраля, в Украину придут атмосферные фронты, которые принесут осложнение погоды — осадки и сильный ветер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», метеоролога констатировали, что с 10 февраля в столицу пришла метеорологическая весна — в течение пяти дней среднесуточная температура держалась в плюсовом диапазоне, выше 0 °C.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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