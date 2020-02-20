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Мир

Падение самолета Ан-2 в России попало на видео

13:12 20 февраля 2020 469
Самолет Ан-2
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть попало видео инцидента в аэропорту Магадана (Российская Федерация), где самолет Ан-2 не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку, ударившись о землю.

На видео, которое снял один из пассажиров самолета, зафиксирован момент, когда Ан-2 резко пошел на снижение. В результате ЧП пострадали семь человек из четырнадцати, находившихся на борту самолета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском Усинске (Коми) самолет из Москвы совершил жесткую посадку, ударившись хвостовой частью о землю. У самолета полностью разрушились задние шасси, повреждены фюзеляж и крыло. Несколько пассажиров пострадали

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