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«БТР раздавил машину»: появились свежие видео бунта в Новых Санжарах

13:35 20 февраля 2020 634
Протесты в Новых Санжарах
Инф. «ФАКТОВ»

В Полтавской области продолжаются протесты против размещения в Новых Санжарах украинцев, которых эвакуировали из Китая в связи с эпидемией коронавируса. Кстати, в Минздраве опровергли фейк о якобы пяти инфицированных коронавирусом украинцах.

Видео с протестной акции в социальных сетях разместил учредитель газеты «Нова година» Олег Решетило. Одна из участниц пикета рассказала, что люди не пускали автобусы со спецназовцами и «потолкались» с полицией, и что правоохранители «пустили БТРы по тракторам и машину раздавили».

Также видео разместил «Тижневик ЕХО».

Эксклюзивный материал о том, где планируют размещать эвакуированных украинцев, и что происходит в Новых Санджарах сейчас, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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«БТР раздавил машину»: появились свежие видео бунта в Новых Санжарах

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