24.29 / 24.51 26.21 / 26.54
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

В Украине разгоняют фейк о коронавирусе: сделано важное заявление

12:43 20 февраля 2020 978
Коронавирус
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилась информация о том, что уже пять человек в Украине якобы заразились коронавирусом. Ранее стало известно, что все эвакуируемые из Уханя украинцы здоровы.

Как сообщает Центр общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook, информация о заболевших в Украине — фейк.

«Информация о 5 подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 в Украине не соответствует действительности. Призываем СМИ не распространять эту информацию и уведомить пресс-службу Минздрава Украины об отправителе этой информации в случае получения письма», — говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее стало известно, что эвакуируемых из Китая украинцев разместят в медицинском центре Нацгвардии Украины «Новые Санжары», расположенном под Полтавой. В нем будут проходить карантин также 27 иностранцев и члены экипажа самолета, прилетевшего из Китая.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Дмитрий Шепелев

«Это позор»: где будет работать Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова грохнулась во время фотосессии (видео)

Протесты в Новых Санжарах

«БТР раздавил машину»: появились свежие видео бунта в Новых Санжарах

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер