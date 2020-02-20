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В Украине разгоняют фейк о коронавирусе: сделано важное заявление
В сети появилась информация о том, что уже пять человек в Украине якобы заразились коронавирусом. Ранее стало известно, что все эвакуируемые из Уханя украинцы здоровы.
Как сообщает Центр общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook, информация о заболевших в Украине — фейк.
«Информация о 5 подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 в Украине не соответствует действительности. Призываем СМИ не распространять эту информацию и уведомить пресс-службу Минздрава Украины об отправителе этой информации в случае получения письма», — говорится в сообщении.
Напоминаем, ранее стало известно, что эвакуируемых из Китая украинцев разместят в медицинском центре Нацгвардии Украины «Новые Санжары», расположенном под Полтавой. В нем будут проходить карантин также 27 иностранцев и члены экипажа самолета, прилетевшего из Китая.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!