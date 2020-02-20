Здоровье и медицина

В Украине разгоняют фейк о коронавирусе: сделано важное заявление

В сети появилась информация о том, что уже пять человек в Украине якобы заразились коронавирусом. Ранее стало известно, что все эвакуируемые из Уханя украинцы здоровы.

Как сообщает Центр общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook, информация о заболевших в Украине — фейк.

«Информация о 5 подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 в Украине не соответствует действительности. Призываем СМИ не распространять эту информацию и уведомить пресс-службу Минздрава Украины об отправителе этой информации в случае получения письма», — говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее стало известно, что эвакуируемых из Китая украинцев разместят в медицинском центре Нацгвардии Украины «Новые Санжары», расположенном под Полтавой. В нем будут проходить карантин также 27 иностранцев и члены экипажа самолета, прилетевшего из Китая.

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