24.29 / 24.50 26.21 / 26.54
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Верка Сердючка, Тина Кароль и беременная Джамала выступят в финале нацотбора на «Евровидение-2020»: подробности

15:14 20 февраля 2020 63
Верка Сердючка
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

В эту субботу, 22 февраля, назовут представителя Украины на международном песенном конкурсе, который состоится в Роттердаме (Нидерланды). За это право в финале нацотбора сразятся шесть участников — победители двух полуфиналов:. KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI.

Откроет прямой эфир, который будут транслировать телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ Верка Сердючка. Звезда «Евровидения» специально готовит грандиозный перформанс. Также свой шоу-номер покажет судья отбора Тина Кароль.


*Фото www.instagram.com/tina_karol

А беременная Джамала, которая была судьей отбора ранее, исполнит новую песню «Жалі», написанную вместе с Аlyona Аlyona. Перед выступлением победительница «Евровидения» призналась, за кого болеет и отправляет смс.

«Когда я сидела в судейском кресле, у меня не было времени отправлять смс, да и это было бы неэтично, на мой взгляд. Впервые за 4 года я отправила смс в поддержку кого-то из участников на этом Нацотборе — за TVORCHI. Они зацепили меня свежестью звучания, характерного для современной шведской и британской музыки. Но при этом не возникло мысли (которая посещает меня очень часто), что я это уже где-то слышала», — сказала Джамала.


*Фото www.instagram.com/jamalajaaa

Напомним, судьями национального отбора являются Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Бессменный ведущий прямых эфиров — Сергей Притула.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что вокруг финалиста Дэвида Аксельрода разгорелся громкий скандал. Его обвинили в плагиате и назвали мошенником. Жена и продюсер артиста Алена Мозговая в интервью «ФАКТАМ» сказала, что это на какое-то время выбило их колеи, но они не намерены комментировать сплетни, а серьезно нацелены на победу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Дмитрий Шепелев

«Это позор»: где будет работать Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова грохнулась во время фотосессии (видео)

Коронамайдан в Новых Санжарах

Коронамайдан в Новых Санжарах: почему это провал власти и что делать всем украинцам

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер