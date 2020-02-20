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Верка Сердючка, Тина Кароль и беременная Джамала выступят в финале нацотбора на «Евровидение-2020»: подробности
В эту субботу, 22 февраля, назовут представителя Украины на международном песенном конкурсе, который состоится в Роттердаме (Нидерланды). За это право в финале нацотбора сразятся шесть участников — победители двух полуфиналов:. KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI.
Откроет прямой эфир, который будут транслировать телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ Верка Сердючка. Звезда «Евровидения» специально готовит грандиозный перформанс. Также свой шоу-номер покажет судья отбора Тина Кароль.
*Фото www.instagram.com/tina_karol
А беременная Джамала, которая была судьей отбора ранее, исполнит новую песню «Жалі», написанную вместе с Аlyona Аlyona. Перед выступлением победительница «Евровидения» призналась, за кого болеет и отправляет смс.
«Когда я сидела в судейском кресле, у меня не было времени отправлять смс, да и это было бы неэтично, на мой взгляд. Впервые за 4 года я отправила смс в поддержку кого-то из участников на этом Нацотборе — за TVORCHI. Они зацепили меня свежестью звучания, характерного для современной шведской и британской музыки. Но при этом не возникло мысли (которая посещает меня очень часто), что я это уже где-то слышала», — сказала Джамала.
*Фото www.instagram.com/jamalajaaa
Напомним, судьями национального отбора являются Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Бессменный ведущий прямых эфиров — Сергей Притула.
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