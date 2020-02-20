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"Пусть Господь сохранит от пагубной ненависти": ПЦУ обратилась к украинцам из-за коронавируса
Православная церковь Украины не осталась в стороне в связи с событиями, которые происходят в результате эвакуации украинцев из Уханя. Об этом ПЦУ написала на своей странице в Facebook.
«Дорогие братья и сестры, соотечественники!
В связи с возвращением в Украину наших граждан, которых эвакуировали из Китая, где ширится опасное заболевание, мы наблюдаем проявления агрессивного отношения, касающегося их приезду на Родину", — говорится в сообщении
Отмечается, что страх и отчуждение подталкивают людей к непринятию.
«Церковь не может отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством. Но мы обязаны указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулось наше общество», — написано в сообщении.
Церковь призывает украинцев к милосердию и любви к ближним.
Пост собрал много комментраиев:
Ранее сообщалось, что в Украине появилась ложная информация о заболевших.
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