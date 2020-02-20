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Украина

"Пусть Господь сохранит от пагубной ненависти": ПЦУ обратилась к украинцам из-за коронавируса

16:12 20 февраля 2020 81
ПЦУ
Инф. «ФАКТОВ»

Православная церковь Украины не осталась в стороне в связи с событиями, которые происходят в результате эвакуации украинцев из Уханя. Об этом ПЦУ написала на своей странице в Facebook.

«Дорогие братья и сестры, соотечественники!

В связи с возвращением в Украину наших граждан, которых эвакуировали из Китая, где ширится опасное заболевание, мы наблюдаем проявления агрессивного отношения, касающегося их приезду на Родину", — говорится в сообщении

Отмечается, что страх и отчуждение подталкивают людей к непринятию.

«Церковь не может отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством. Но мы обязаны указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулось наше общество», — написано в сообщении.

Церковь призывает украинцев к милосердию и любви к ближним.

Пост собрал много комментраиев:

Ранее сообщалось, что в Украине появилась ложная информация о заболевших.

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