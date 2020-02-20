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В Харькове встретили самолет с эвакуированными украинцами (видео)
В аэропорту Харькова приземлился самолет, которым из Китая эвакуировали украинцев и граждан других государств, которые покинули охваченный эпидемией Ухань.
Видео с самолетом на своей страничке в соцсетях публикует «УНИАН».
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