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Украина

В Харькове встретили самолет с эвакуированными украинцами (видео)

12:16 20 февраля 2020 166
Самолет из Уханя в Харькове
Инф. «ФАКТОВ»

В аэропорту Харькова приземлился самолет, которым из Китая эвакуировали украинцев и граждан других государств, которые покинули охваченный эпидемией Ухань.

Видео с самолетом на своей страничке в соцсетях публикует «УНИАН».

В МВД заявили о готовности санатория Национальной гвардии в Новых Санжарах (Полтавская область) принять на 14-дневный карантин

Все новости, связанные с эвакуацией украинцев из КНР, читайте в материале на сайте «ФАКТОВ».

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