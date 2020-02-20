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Украинцы, которых не пустили в самолет в Ухане, оказались здоровы, — посольство в Китае
Перед эвакуацией украинцев, а также граждан нескольких других стран из Китая, на борт самолета не пустили троих наших соотечественников с повышенной температурой, однако они оказались здоровыми.
По информации посольства Украины в КНР, людей с температурой выявили на третьем медосмотре перед посадкой в самолет. Первые проверки проходили на входе в аэропорт и во время паспортного и таможенного контроля.
«При последнем, третьем медосмотре перед посадкой в самолет, была обнаружена повышенная температура (37,4 — 37,5 С) у троих украинских граждан (2 мужчин и 1 женщины) и одной гражданки Казахстана, которые, соответственно, не были допущены к посадке на самолет», — говорится в сообщении посольства.
Снятых с рейса людей разместили в гостинице, где были обеспечены условия карантина. Однако утром 20 февраля выяснилось, что у всех троих украинцев температура нормальная и сейчас дипломаты решают вопрос с дальнейшим размещением граждан Украины.
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