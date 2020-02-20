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Четверть украинцев хотела бы вернуться в дореволюционный 2014 год
Обнародованы результаты соцопроса, посвященного тому, как украинцы оценивают события, которые в 2014 году произошли на Майдане.
Исследование в декабре 2019 года провела социологическая служба Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» .Опрошено 2017 респондентов из всех регионов Украины, кроме оккупированных.
Из результатов опроса видно, что примерно четверть украинцев хотела бы вернуться в ту Украину, какой она была до 2014 года. При этом около 10% поддержали бы Антимайдан. Чуть меньше, чем по 40 процентов набрали те, кто поддержал бы Майдан и те, кто не стал бы ни на чью сторону. Мнения разделились и по поводу характеристики событий на Майдане, но преобладают люди, которые считают их Революцией Достоинства.
Ранее сообщалось, что в шестую годовщину Революции Достоинства в Украине вспомнили попытку штурма 18 февраля 2014 года.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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