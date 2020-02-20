Украина

Родные героев Небесной сотни встретились с Зеленским, Рябошапкой и Венедиктовой: о чем говорили

В шестую годовщину расстрела Небесной Сотни состоялась встреча президента Владимира Зеленского с родными тех, кто погиб во время Революции Достоинства 20 февраля 2014 в центре Киева.

Как сообщает интернет-представительство президента, Зеленский заверил, что виновные в преступлениях будут наказаны.

«Я как президент и власть — мы делаем все, чтобы ничего не было потеряно ни одна деталь этого дела. И несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы не только будем полностью вас поддерживать, но и полностью завершим это дело. Это наша главная задача», — сказал Зеленский.

Родственники погибших во время Революции Достоинства пожаловались на то, что уже шесть лет ждут результатов расследования преступлений против участников Майдана и наказания всех виновных.

«Только по делам Майдана осужден 44 человека. Это те, по которым есть окончательное решение суда, вступившее в законную силу. Это те, кто уже несет наказание… Это и „титушки“, и правоохранители. Среди тех, кого мы сейчас привлекаем, — это 450 человек. Это те, кого подозревает прокуратура и следствие в совершении преступлений», —ответил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

По словам и.о. директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой, вскоре будет объявлен конкурс, на котором выберут руководителя Управления по делам Майдана

«Конкурс будет открытым, и семьи Героев Небесной сотни смогут предоставить своего представителя для контроля процесса», — отметила руководительница ГБР.

Также Ирина Венедиктова предложила присутствующим встретиться в офисе ГБР и обсудить вопросы, волнующие родственников Героев Небесной сотни.

Ранее сообщалось, что в Украине чтят память Небесной сотни.

Фото: Офис президента

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