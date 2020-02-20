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Шоу-бизнес

«За Гариком не угнаться!»: Максим Галкин показал экстремальное увлечение детей (видео)

17:38 20 февраля 2020 239
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Вернувшись с длительных гастролей, юморист Максим Галкин, растроганный эмоциональной встречей жены и детей, проводит время с семьей. Он с 6-летними близнецами Гариком и Лизой отправился на горнолыжный курорт в Италии. Всего за три дня занятий с инструкторами дети, впервые ставшие на горные лыжи, заправски катаются, как опытные лыжники. А Гарик носится по склонам с приличной скоростью, обгоняя взрослых.


*Фото instagram.com/maxgalkinru

«Ну, за Гариком не угнаться уже! Обогнал и меня, и брата, и Лизу, и тренера, и ещё кучу незнакомых людей», — написал на своей странице в Instagram Максим Галкин и опубликовал видео виртуозного катания детей.

Юморист также рассказал, что в Доломитовых Альпах прекрасная погода, тепло и комфортно. Дети в восторге.

«Гарри и Лиза в счастии! Погода невероятная! Просто жара!» — написал юморист.

Тем временем Алла Борисовна осталась в Москве. Она без Максима появилась на премьере фильма «Лед» в кинотеатре «Октябрь». А также встретилась с друзьями и коллегами на презентации мюзикла «Шахматы».

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