«За Гариком не угнаться!»: Максим Галкин показал экстремальное увлечение детей (видео)

Шоу-бизнес

Вернувшись с длительных гастролей, юморист Максим Галкин, растроганный эмоциональной встречей жены и детей, проводит время с семьей. Он с 6-летними близнецами Гариком и Лизой отправился на горнолыжный курорт в Италии. Всего за три дня занятий с инструкторами дети, впервые ставшие на горные лыжи, заправски катаются, как опытные лыжники. А Гарик носится по склонам с приличной скоростью, обгоняя взрослых.



*Фото instagram.com/maxgalkinru

«Ну, за Гариком не угнаться уже! Обогнал и меня, и брата, и Лизу, и тренера, и ещё кучу незнакомых людей», — написал на своей странице в Instagram Максим Галкин и опубликовал видео виртуозного катания детей.

Юморист также рассказал, что в Доломитовых Альпах прекрасная погода, тепло и комфортно. Дети в восторге.

«Гарри и Лиза в счастии! Погода невероятная! Просто жара!» — написал юморист.

Тем временем Алла Борисовна осталась в Москве. Она без Максима появилась на премьере фильма «Лед» в кинотеатре «Октябрь». А также встретилась с друзьями и коллегами на презентации мюзикла «Шахматы».

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