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Больница совершенно не готова к карантину: поссовет Новых Санжар принял обращение к властям Украины
Депутаты поселкового совета Новых Санжар обратились к Президенту Украины и главе Минздрава в связи с тем, что они считают невозможным прием на карантин в медцентре Нацгвардии эвакуированных из Китая. Обращение размещено на сайте поселкового совета.
«В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимым устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом. Мы, депутаты поселкового совета не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения поселка и требуем от высших должностных лиц государства принять безотлагательные меры по недопустимости размещения на территории Новосанжарского поселкового совета, в частности, в Медицинском центре „Новые Санжары“ Национальной гвардии Украины людей, эвакуированных из Китая», — говорится в сообщении.
В материале главного редактора «ФАКТОВ» Ярослава Жаренова анализируется возможность выхода из ситуации, которая привела к Коронамайдану.
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