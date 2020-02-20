Украина

В Новых Санжарах беспорядки из-за принятия украинцев из Китая: онлайн-трансляция с места событий

В Полтавской области продолжаются протесты против размещения в Новых Санжарах украинцев, которых эвакуировали из Китая в связи с эпидемией коронавируса. Как передает корреспондент «ФАКТОВ», местные жители не верят в абсолютной безопасности соседства с эвакуированными (напомним, все приземлившиеся в Харькове украинцы здоровы).

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, нескольким задержанным участникам беспорядков инкриминируют административные правонарушения.

С остальными протестующими встречаются председатель госадминистрации Олег Синегубов, медики, представители местного самоуправления.

В сети появилась онлайн-трансляция событий в Новых Санжарах.

По состоянию на 14:00 стало известно о готовящемся внеочередном заседании областного совета, на котором рассмотрят ситуацию в Новых Санжарах. По словам главы облсовета Александра Беленького в комментарии Укринформу, 21 февраля на сессии ждут руководство Минздрава и представителей новосанжарской общины.

Эвакуированные из Уханя граждане Украины, 27 иностранцев, а также экипаж авиалайнера будут размещены для обсервации в медицинском центре Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» под Полтавой.

«ФАКТЫ» публиковали фото из санатория.

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