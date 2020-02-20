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В России школьные туалеты оборудовали камерами наблюдения ради здоровья молодежи (видео)
Во Владикавказе дирекция одной из школ решила установить камеры наблюдения в туалетах. Это было сделано в рамках кампании по борьбе с наркотиками. Ранее за хранение наркотиков арестовали чемпиона РФ по боксу.
Как сообщает Telegram-канал Mash, в школе № 11 среди учеников прошел слух, что за ними организовали наблюдение учителя. Затем один из школьников заметил монитор камеры наблюдения в кабинете у завуча. Причем прямая трансляция велась из мужской уборной.
На видео показан процесс поисков камеры в туалете — все стало явным. Школьники пытались привлечь внимание к тому, что за ними шпионили.
Ранее сообщалось, что в России отличились несуразной инициативой — создали «прививочные» патрули. Казаки ходят по Екатеринбургу и задерживают людей с азиатской внешностью.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...