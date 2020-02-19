Мир

Ищут китайцев и просто чихающих: в России к борьбе с коронавирусом привлекли казаков

В Екатеринбурге местные казаки создали так называемые «прививочные патрули» — они задерживают людей азиатской внешности и «всех, кто чихает», затем отводят в поликлинику для проверки на коронавирус. Об этом сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Первоначально росСМИ подавали информацию, как предстоящую проверку казаками работников рынка Екатеринбруга, затем оказалось, что имелись в виду «мигранты из азиатских стран». При этом остается загадкой, почему патрули названы «прививочными».

«Ходят, смотрят на людей китайской принадлежности и на всех, кто чихает, обращают внимание, предлагают пройти в поликлинику в сопровождении патруля», — рассказал о процедуре один из «атаманов».

Есть информация, что такие патрули появились и в Рязани.

Ранее сообщалось, что четыре человека, госпитализированных в России по подозрению на коронавирус, сбежали с карантина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter