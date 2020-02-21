В США назначили прокурора по делам Украины

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В США, которые вернули Украине украденную во время Второй мировой войны картину из музея Ханенко, произошло еще одно событие, связанное с нашей страной: Министерство юстиции назначило прокурора из Нью-Йорка Ричарда Донахью куратором дел, касающихся Украины.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальное письмо, полученный Юридическим комитетом Палаты представителей США.

Теперь любое дело, касающееся украинского вопроса, должно быть направлено ​​в его кабинет.

«Ричард Донахью, прокурор США в Восточном округе Нью-Йорка, будет координировать текущие дела, а также оценивать, изучать и решать любые другие вопросы, касающиеся Украины, включая открытие новых расследований или расширения существующих», — цитируют журналисты текст письма.

Назначение было сделано еще в прошлом месяце, но известно о нем стало известно только сейчас, когда текст письма был направлен для ознакомления в профильные комитеты Конгресса США.

Сообщается, что Донохью будет координировать существующие вопросы, а также решать любые вопросы, связанные с Украиной, включая открытие новых расследований, или расширение уже существующих.

О каких именно делах речь не сообщается, однако при этом упоминается дело Руди Джулиани, который был личным адвокатом президента Трампа и играл ведущую роль в процессе импичмента главы Белого дома.

CNN отмечает, что этот шаг потенциально дает генеральному прокурору США Уильяму Барру возможность более тщательно контролировать расследования, которые могут быть политически чувствительными.

Издание «РБК-Украина» предполагает, что такое назначение может быть связано с бизнесменами — выходцами из СССР Игорем Фруманом и Львом Парнасом, связанными с личным адвокатом американского президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Их подозревают в причастности к отзыву посла США в Украине Мари Йованович.

11 октября Парнаса и Фрумана арестовали. Кроме того, в октябре прошлого года в США начали расследование в отношении Рудольфа Джулиани касательно его деятельности в Украине.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что политика его страны в отношении Украины осталась неизменной: Вашингтон, как и прежде, поддерживает Киев в борьбе с коррупцией.

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