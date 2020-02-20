США вернули Украине картину из музея Ханенко, украденную во время Второй мировой войны (фото)

Культура и искусство

В Нью-Йорке, в постоянном представительстве Украины при ООН, состоялась передача дипломатам нашей страны картины французского художника XVIII века Пьера Гудро «Влюбленные», которая была незаконно вывезена из Национального музея Богдана и Варвары Ханенко во время гитлеровской оккупации Киева, скорее всего, осенью 1943 года. Об этом «ФАКТАМ» сообщила заместитель директора по научной работе, куратор европейской экспозиции этого музея Елена Живкова. В 2013 году Елена Викторовна обнаружила, что на аукциона «Дойл» (Нью-Йорк) «Влюбленные» будут выставлены на торги. Украинская сторона заявила права на это полотно. В следующем, 2014 году Елена Живкова побывала в Нью-Йорке и ей предоставили возможность осмотреть работу. Специалист обнаружила на ней метки своего музея. Не осталось сомнений, что это та самая картина, которая была украдена во время Второй мировой войны. Пять лет ушло на то, чтобы уладить формальности, необходимые для передачи шедевра Украине. В Киев его планируется доставить в марте.

— Продать картину на аукционе намеревался коллекционер из США, но вряд ли стоит говорить о человеке, пытавшемся заработать на перепродаже краденного, — заявила «ФАКТАМ» Елена Живкова. - Важно сказать о коллекционере, который передал нашему музею это и другое художественные полотна.

Картина «Влюбленные» попала в Национальный музей Богдана и Варвары Ханенко в 1925 году согласно завещанию известного в те времена коллекционера Василия Щавинского. Тогда эту работу приписывали кисти французского живописца XVIII столетия Жана-Оноре Фрагонара. Однако авторство вызвало сомнения у заместителя директора музея профессора Сергея Гилярова. В 1930 году он обратился за консультацией в Эрмитаж, направив туда фотографию картины. В своем ответе хранитель коллекции французской живописи Эрмитажа профессор Валентин Миллер заявил, что это работа соотечественника Фрагонара — Пьера Гудро (его произведений сохранилось до наших дней очень мало). Миллер предложил обменять «Влюбленных» на какую-нибудь картину французских живописцев из коллекции Эрмитажа, но профессор Гиляров ответил отказом. А с мнением Миллера, что это полотно Гудро, согласился.

Сохранилась довоенная фотография зала музея Ханенко, на которой запечатлена картина «Влюбленные» (фото предоставлено Национальным музеем Богдана и Варвары Ханенко)

В Национальном музее Богдана и Варвары Ханенко сейчас проходит выставка картин, которые завещал ему коллекционер Василий Щавинский. Есть надежда, что в марте на ней будет демонстрироваться и полотно Гудро «Влюбленные».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в 2014 году из резиденции Виктора Януковича в Музей искусств имени Варвары и Богдана Ханенко в Киеве вернули картины стоимостью около 28 миллионов гривен, а в 2015-м — похищенный злоумышленниками скифский медный таз-лутерия, изготовленный 2,5 тысячи лет назад.

Фото в заголовке: МИД Украины

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