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Смертельная зарядка: шестимесячная девочка укусила шнур от мобилки и попала в реанимацию

1:53 21 февраля 2020 36
Девочка в Бразилии
Инф. «ФАКТОВ»

Неосторожное использование смартфонов и аксессуаров к ним нередко приводит к печальным последствиям, что доказывает произошедший недавно в Бразилии инцидент: шестимесячная девочка укусила подключенную к розетке зарядку от телефона и чуть не погибла от удара током.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что трагический случай имел место во вторник, 18 февраля, в муниципалитете Лукас-ду-Риу-Верди, штат Мату-Гросу. Ребенок проснулся и, пока взрослые не видели, играл с лежащим рядом с матрасом мобильным телефоном, в который был вставлен шнур от зарядки. В какой-то момент девочка потянула его в рот. Ее ударило током так сильно, что она потеряла сознание, а в доме отключился автоматический выключатель.

Родственники доставили ребенка в обмороке и с ожогами на лице и руках в ближайший медпункт, где девочка попала в реанимацию. Врачи боялись, что она может задохнуться из-за скопившейся в дыхательных путях слюны после удара током. Жидкость удалили с помощью специального аппарата.

Когда опасность для жизни миновала, ребенка перевели в больницу для интенсивной терапии. Сейчас девочка остается в медицинском учреждении и идет на поправку.

Доктор Хелено Штробель Роза, которая оказала первую помощь пострадавшей, сообщила, что ребенок прибыл в «тяжелом состоянии с очень низкой частотой сердечных сокращений и дыхания». Она призвала родителей быть бдительными, чтобы избегать подобных происшествий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в тайской провинции Самутпракан 40-летний мужчина смотрел в постели футбол на телефоне, подключенном к зарядному устройству, и умер от удара током. Его тело обнаружил сосед на следующее утро.

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