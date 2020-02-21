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Шоу-бизнес

"Навредила себе": жена Джастина Бибера рассказала, почему не может родить ребенка

2:58 21 февраля 2020 45
Джастин и Хейли
Инф. «ФАКТОВ»

Обнаруживший у себя недавно болезнь Лайма 25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер может испытать еще одно разочарование: его жена Хейли когда-то усиленно пила противозачаточные таблетки и повредила себе этим здоровье.

Об этом пишет Cosmo со ссылкой на People.

23-летняя Хейли, дочь актера Стивена Болдуина, призналась, что принимала противозачаточные средства в слишком больших объёмах. Свою главную функцию эти таблетки действительно выполнили, вот только из-за злоупотребления препаратами здоровье Хейли Болдуин было подорвано. Теперь жена канадской суперзвезды сожалеет, что так безответственно отнеслась к приёму препарата, не подумав обо всех возможных последствиях.

«Я два года пила противозачаточные. Заметила, что моя кожа сильно пострадала. Я обнаружила скачок гормонов. Поняла, что сильно навредила себе», — рассказала девушка.

Конечно, речь не идет о том, что пара вообще не сможет иметь детей, но для пополнения в звездном семействе ему нужно будет потрудиться, но такого желания у них пока что не наблюдается.

В недавнем интервью Хейли рассказала, что у них с Джастином Бибером пока ещё нет почвы для пополнения в семье. Во-первых, они слишком много работают, слишком сконцентрировавшись на своих карьерах. Во-вторых, отношения с Джастином Бибером Хейли пока не может назвать идеальными. С её слов следует, что им с Бибером ещё есть над чем работать, и в то же время Болдуин признается, что с каждым прожитым с Джастином месяцем чувствует себя рядом с ним всё более и более комфортно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несерьезное отношение Джастина Бибера к тренировкам и несоблюдения графика посещений спортзала стало причиной, по которой Тейлор Свифт выгнала его с тренировки.

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