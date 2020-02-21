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Учёные выяснили идеальный возраст для секса

3:54 21 февраля 2020 176
Секс
Инф. «ФАКТОВ»

Вопреки распространенном заблуждению о том, что наиболее яркие сексуальные переживания человек испытывает в юном возрасте, самый лучший секс у людей бывает в возрасте 32 года и 46 лет, особенно если заниматься им хотя бы пару раз в неделю.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Миннесоты и Государственного Нью-Йоркского университета, сообщает портал live24.ru со ссылкой на издание Health.

Эксперты провели опрос среди разных возрастных групп. Участников попросили рассказать о своем самом лучшем сексуальном опыте. В результате выяснилось, что респонденты из возрастной группы 50−60 лет чаще всего вспоминали интимные контакты, которые произошли у них не в юном, возрасте, а после 40 лет — в среднем, возраст лучшего секса здесь составил 46 лет.

У более молодых участников опроса средний возраст «лучшего полового акта в жизни» пришелся на 32 года.

Ученые объясняют эти цифры тем, что с возрастом секс начинает приносить человеку больше удовольствия, люди начинают относиться к половому акту более спокойно, осознанно, больше внимания обращая на чувственную сторону вопроса, перестают стесняться своего тела, становятся менее зажатыми, более раскрепощенными.

Также специалисты отмечают, что в пожилом возрасте интимные акты приносят пользу здоровью: защищают от хронических заболеваний и даже позволяют укрепить память.

Ранее «ФАКТЫ» писали о заблуждениях, которые популярны у многих обывателей. В их числе — то, что размер пениса влияет на качество секса, что проникающий секс является наилучшим способом достижения удовольствия, что любовью лучше заниматься без подготовки и ряда других.

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