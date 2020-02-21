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Бывший коп задушил жену после вопроса, любит ли он ее
Напряженные отношения в семье часто могут закончиться неприятным финалом для одного из супругов. Именно такой случай произошел в шотландском городе Абердин, где бывший полицейский расправился с женой после того, как она спросила, любит ли он ее.
Об этом пишет Mirror.
Сообщается, что в день убийства 60-летний Кит Фаркухарсон собирался на работу. В то же время его жена, 56-летняя Алиса, лежа на кровати, спросила, любит ли он ее.
После его «стона» в ответ женщина сказала, что узнала о его изменах. После этого она якобы ударила Кита и начала кричать неприятную для него информацию. Бывший полицейский зажал ей рот, пытаясь не допустить скандала, но, очевидно, переоценил свои силы.
«Как будто она начала задыхаться. Когда я отпустил, она просто скатилась с кровати», — рассказал он.
После этого мужчина, уволенный из полиции 10 лет назад на фоне секс-скандалов с его участием, попытался представить все как несчастный случай. Якобы женщина упала, ударилась головой и умерла, пока он был в душе.
Затем он вызвал скорую помощь, однако медики не смогли спасти женщину. Родственникам он заявил, что нашел жену в спальне без сознания.
Позже он признался в содеянном.
Ранее «ФАКТЫ» писали о жутком случае в России, где мужчина обезглавил свою жену, поющую на свадьбах, и заявил о ее пропаже.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..