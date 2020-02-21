Возле резиденции принца Чарльза задержали вооруженного арбалетом мужчину (фото)

Мир

Возле лондонской резиденции наследника британского престола принца Чарльза, который недавно посетил вместе со своей супругой Тауэр, в ночь на 21 февраля был арестован человек, вооруженный арбалетом с 14 болтами и большим ножом. Как сообщает издание The Sun, мужчина был задержан на улице Мэлл у Сент-Джеймсского дворца. Он припарковал машину неподалеку, а дальше пошел пешком. При обыске автомобиля полицейские обнаружили целый оружейный арсенал.

Сообщается, что это 44-летний житель Ноттингема Эндрю Маршалл. У него есть некоторые проблемы с психическим здоровьем. Британцу предъявлены обвинения в ношении оружия в публичном месте. 19 марта он должен предстать перед судом, а пока что его отправили в больницу. Входило ли в планы арестованного покушение на принца Уэльского — неизвестно.

В 2002 году сообщалось, что в Сент-Джеймсский дворец проник некий психически нездоровый итальянец, который провел там незамеченным восемь часов. Он был обнаружен спящим в одном из коридоров дворца — в непосредственной близости от апартаментов принца Чарльза.

Принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, проживают в одном из особняков дворцового комплекса — Кларенс-хаус.

Сент-Джеймсский дворец

Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета посетила больницу и рассказала детям, что тоже носила брекеты.

Читайте также: Принцу Гарри оставили шансы стать королем Британии и дали испытательный срок.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter