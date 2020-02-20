Принцу Гарри оставили шансы стать королем Британии и дали испытательный срок

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После того, как стало известно, что королева Елизавета II запретила своему внуку принцу Гарри и его жене Меган Маркл использовать бренд Sussex Royal, герцог и герцогиня Сассекские обнародовали информацию, касающуюся их будущей независимой жизни.

Меган и Гарри окончательно уйдут в отставку с 31 марта — к тому времени будет закрыт их офис в Букингемском дворце, весь персонал которого они уже заранее уведомили об увольнении. Они сохранят все свои титулы — в том числе герцога и герцогини Сассекских, графа и графини Дамбартон, барона и баронессы Килкил. Формально они сохранят также титулы Их Королевских Высочеств, однако «не будут ими активно пользоваться». Кроме того Гарри, хотя и сложит с себя все королевские полномочия, сохраняет шестое место в очереди на британский престол — после своего отца Чарльза, брата Уильяма и троих племянников. Из линии престолонаследия его не исключают. Следовательно у него есть шансы (хоть и весьма небольшие) стать королем Великобритании. К слову, на днях в Британии предложили сделать Меган Маркл королевой. Кандидат на пост лидера Лейбористской партии Лиза Нэнди заявила во время теледебатов, что выступает за отмену монархии, поскольку является демократом. Однако при этом призналась, что не возражает видеть когда-нибудь на троне «королеву Меган».

В поясняющем заявлении Гарри и Меган также говорится, что они будут проводить время, как в Канаде, так и в Великобритании. Они работают сейчас над созданием своего нового благотворительного фонда. А также продолжат сотрудничать с организациями, патронами которых они являются.

Гарри лишится своих почетных военных званий (в том числе капитана-генерала Королевской морской пехоты, которое в 2017 году ему передал дед — герцог Эдинбургский), хотя сохранит звания майора армии, капитана 3-го ранга Королевских ВМС и майора Королевских ВВС Великобритании.

Сообщается также, что Гарри и Меган дается 12-месячный «испытательный срок» — чтобы убедиться, что все идет так, как надо. Спустя год статус пары может быть пересмотрен.

В конце февраля пара вернется из Канады в Великобританию. И проведет ряд своих последних официальных мероприятий — в том числе посетят церемонию вручения наград Endeavour Fund Awards и музыкальный фестиваль в Альберт-холле и еще несколько. Их последний выход на публику состоится 9 марта — на ежегодной службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества.

С 1 апреля герцог и герцогиня больше не будут представлять королеву в Британии либо за рубежом. И начнут самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сестра Меган Маркл считает, что герцогиня Сассекская завидует Кейт Миддлтон и намеренно испортила ей день рождения.

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