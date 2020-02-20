- 09:21 Рейс с эвакуированными из Китая украинцами снова сменил курс
- 09:20 Уайлдер – Фьюри: онлайн-трансляция чемпионского боя-реванша в супертяжелом весе
- 09:13 Принцу Гарри оставили шансы стать королем Британии и дали испытательный срок
- 09:09 Эвакуация украинцев из Уханя: появились впечатляющие фото с борта самолета
- 09:04 Эвакуация украинцев из Китая: на въезде в Новые Санжары заметили военную технику
- 08:47 Дарья Билодид разделась на пляже и показала соблазнительную фигуру: яркие фото
- 08:40 Под Киевом Hyundai снес двух девушек на дороге: момент страшного происшествия попал на видео
- 08:20 Владимир Зеленский и Зоряна Скалецкая проинспектировали ремонт больницы в Борисполе
- 08:04 Ожидают украинцев из Уханя? В аэропорту Харькова заметили медиков в защитных костюмах
- 08:01 Потерпевшие по делам Евромайдана могут превратиться в подозреваемых, — Евгения Закревская
- 07:55 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Ворскла»: расписание трансляций матчей 19-го тура УПЛ
- 07:46 «Шахтер» – «Бенфика»: прогнозы букмекеров на матч 1/16 финала Лиги Европы
Принцу Гарри оставили шансы стать королем Британии и дали испытательный срок
После того, как стало известно, что королева Елизавета II запретила своему внуку принцу Гарри и его жене Меган Маркл использовать бренд Sussex Royal, герцог и герцогиня Сассекские обнародовали информацию, касающуюся их будущей независимой жизни.
Меган и Гарри окончательно уйдут в отставку с 31 марта — к тому времени будет закрыт их офис в Букингемском дворце, весь персонал которого они уже заранее уведомили об увольнении. Они сохранят все свои титулы — в том числе герцога и герцогини Сассекских, графа и графини Дамбартон, барона и баронессы Килкил. Формально они сохранят также титулы Их Королевских Высочеств, однако «не будут ими активно пользоваться». Кроме того Гарри, хотя и сложит с себя все королевские полномочия, сохраняет шестое место в очереди на британский престол — после своего отца Чарльза, брата Уильяма и троих племянников. Из линии престолонаследия его не исключают. Следовательно у него есть шансы (хоть и весьма небольшие) стать королем Великобритании. К слову, на днях в Британии предложили сделать Меган Маркл королевой. Кандидат на пост лидера Лейбористской партии Лиза Нэнди заявила во время теледебатов, что выступает за отмену монархии, поскольку является демократом. Однако при этом призналась, что не возражает видеть когда-нибудь на троне «королеву Меган».
В поясняющем заявлении Гарри и Меган также говорится, что они будут проводить время, как в Канаде, так и в Великобритании. Они работают сейчас над созданием своего нового благотворительного фонда. А также продолжат сотрудничать с организациями, патронами которых они являются.
Гарри лишится своих почетных военных званий (в том числе капитана-генерала Королевской морской пехоты, которое в 2017 году ему передал дед — герцог Эдинбургский), хотя сохранит звания майора армии, капитана 3-го ранга Королевских ВМС и майора Королевских ВВС Великобритании.
Сообщается также, что Гарри и Меган дается 12-месячный «испытательный срок» — чтобы убедиться, что все идет так, как надо. Спустя год статус пары может быть пересмотрен.
В конце февраля пара вернется из Канады в Великобританию. И проведет ряд своих последних официальных мероприятий — в том числе посетят церемонию вручения наград Endeavour Fund Awards и музыкальный фестиваль в Альберт-холле и еще несколько. Их последний выход на публику состоится 9 марта — на ежегодной службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества.
С 1 апреля герцог и герцогиня больше не будут представлять королеву в Британии либо за рубежом. И начнут самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сестра Меган Маркл считает, что герцогиня Сассекская завидует Кейт Миддлтон и намеренно испортила ей день рождения.
Читайте также: Королева Елизавета посетила больницу и рассказала детям, что тоже носила брекеты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?