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Королева Елизавета посетила больницу и рассказала детям, что тоже носила брекеты (фото, видео)
Королева Великобритании Елизавета II, запретившая своему внуку принцу Гарри и его жене (которые с 1 апреля окончательно закроют свой офис в Букингемском дворце) использовать бренд Sussex Royal, посетила новую лондонскую больницу. Ее Величество пообщалась с сотрудниками этого медицинского учреждения и детьми-пациентами, которые встречали ее, надев на головы самодельные бумажные короны.
Сама Елизавета, которая приехала в автомобиле Rolls Royce, была в ярко-фиолетовом пальто и шляпке. В ушах у нее красовались любимые жемчужные серьги, а в руках — неизменная сумочка Launer.
Как пишет издание The Telegraph, королева выразила сочувствие детям, которым устанавливали брекеты. И призналась, что в свое время тоже их носила. «К счастью, это было очень давно», — сказала 93-летняя монархиня.
On the paediatric floor, The Queen met children and families taking part in creative health play sessions.— The Royal Family (@RoyalFamily) February 19, 2020
These sessions are used to prepare children for treatment, often to help with pre-treatment anxiety, and to teach children about their condition. pic.twitter.com/dsU9e5VZdH
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сайт королевской семьи отсылал посетителей смотреть китайскую порнографию.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.