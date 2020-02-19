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Королева Елизавета посетила больницу и рассказала детям, что тоже носила брекеты (фото, видео)

Королева Великобритании Елизавета II, запретившая своему внуку принцу Гарри и его жене (которые с 1 апреля окончательно закроют свой офис в Букингемском дворце) использовать бренд Sussex Royal, посетила новую лондонскую больницу. Ее Величество пообщалась с сотрудниками этого медицинского учреждения и детьми-пациентами, которые встречали ее, надев на головы самодельные бумажные короны.

Сама Елизавета, которая приехала в автомобиле Rolls Royce, была в ярко-фиолетовом пальто и шляпке. В ушах у нее красовались любимые жемчужные серьги, а в руках — неизменная сумочка Launer.

Как пишет издание The Telegraph, королева выразила сочувствие детям, которым устанавливали брекеты. И призналась, что в свое время тоже их носила. «К счастью, это было очень давно», — сказала 93-летняя монархиня.

On the paediatric floor, The Queen met children and families taking part in creative health play sessions.



These sessions are used to prepare children for treatment, often to help with pre-treatment anxiety, and to teach children about their condition. pic.twitter.com/dsU9e5VZdH — The Royal Family (@RoyalFamily) February 19, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сайт королевской семьи отсылал посетителей смотреть китайскую порнографию.

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