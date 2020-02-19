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Королева Елизавета посетила больницу и рассказала детям, что тоже носила брекеты (фото, видео)

18:35 19 февраля 2020 168
Королева Елизавета выходит из машины
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Королева Великобритании Елизавета II, запретившая своему внуку принцу Гарри и его жене (которые с 1 апреля окончательно закроют свой офис в Букингемском дворце) использовать бренд Sussex Royal, посетила новую лондонскую больницу. Ее Величество пообщалась с сотрудниками этого медицинского учреждения и детьми-пациентами, которые встречали ее, надев на головы самодельные бумажные короны.

Сама Елизавета, которая приехала в автомобиле Rolls Royce, была в ярко-фиолетовом пальто и шляпке. В ушах у нее красовались любимые жемчужные серьги, а в руках — неизменная сумочка Launer.

Как пишет издание The Telegraph, королева выразила сочувствие детям, которым устанавливали брекеты. И призналась, что в свое время тоже их носила. «К счастью, это было очень давно», — сказала 93-летняя монархиня.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сайт королевской семьи отсылал посетителей смотреть китайскую порнографию.

Читайте также: Вслед за внуком королевы Елизаветы II расстался с женой и ее племянник.

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