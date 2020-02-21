24.28 / 24.51 26.22 / 26.56
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Прикарпатье горит школа: фото с места ЧП

9:12 21 февраля 2020 275
Пожарный
Инф. «ФАКТОВ»

Утром в пятницу, 21 февраля, в селе Силец Тисменицкого района (Ивано-Франковская область) загорелась местная школа. Ранее сообщалось о пожаре в Одессе, в котором погибли три человека.

Как сообщают в областном главке ГосЧС, сообщение о пожаре в сельской школе поступило спасателям в 7:19. Пожарные, прибывшие по вызову, выяснили, что загорелось перекрытие между чердачным и вторым этажом учебного заведения.

На ликвидации пожара работали пять единиц техники и 19 спасателей. К 7:45 пожар был локализирован. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве горело здание Министерства культуры — огонь возник в подвальном помещении архива. Еще до прибытия основных пожарно-спасательных подразделений из горящего здания было выведено около 220 человек. Позже спасатели при помощи спецсредств эвакуировали людей, находящихся на верхних этажах здания.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Приходько

Украинскую певицу полиция выгнала из Лувра (видео)

Козерог и Близнецы

Бревно бесчувственное: названы знаки зодиака, которые не умеют любить

Украинцы из Китая

Украинцев из Китая на родине встретили протестами: что сейчас происходит

протесты

Журналист указал на ошибку властей, которая привела к протестам в Новых Санжарах

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер