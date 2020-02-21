В Прикарпатье горит школа: фото с места ЧП

Происшествия

Утром в пятницу, 21 февраля, в селе Силец Тисменицкого района (Ивано-Франковская область) загорелась местная школа. Ранее сообщалось о пожаре в Одессе, в котором погибли три человека.

Как сообщают в областном главке ГосЧС, сообщение о пожаре в сельской школе поступило спасателям в 7:19. Пожарные, прибывшие по вызову, выяснили, что загорелось перекрытие между чердачным и вторым этажом учебного заведения.

На ликвидации пожара работали пять единиц техники и 19 спасателей. К 7:45 пожар был локализирован. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве горело здание Министерства культуры — огонь возник в подвальном помещении архива. Еще до прибытия основных пожарно-спасательных подразделений из горящего здания было выведено около 220 человек. Позже спасатели при помощи спецсредств эвакуировали людей, находящихся на верхних этажах здания.

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