- 09:51 Трамп высмеял «Паразитов» и Брэда Питта, которые получили «Оскар»
- 09:45 "Идейный коммунист": на Донбассе погиб белорус, воевавший в рядах боевиков "ЛНР"
- 09:17 В "Слуге народа" заговорили о выборах в Крыму
- 09:12 В Прикарпатье горит школа: фото с места ЧП
- 09:07 Американка во второй раз выиграла миллион долларов в лотерею
- 08:51 Уайлдер – Фьюри: прогнозы букмекеров на чемпионский бой-реванш
- 08:50 Возле резиденции принца Чарльза задержали вооруженного арбалетом мужчину
- 08:41 Журналист указал на ошибку властей, которая привела к протестам в Новых Санжарах
- 08:33 Бревно бесчувственное: названы знаки зодиака, которые не умеют любить
- 08:11 Безус и Пластун не спасли «Гент» от фиаско в Риме: видеообзоры матчей Лиги Европы
- 08:08 Украина готовит новые "минские соглашения": Пристайко сделал важное заявление
- 08:02 Я прибыл на Донбасс через три дня после выпуска из военного вуза, — 24-летний комбат ВСУ из Крыма
"Идейный коммунист": на Донбассе погиб белорус, воевавший в рядах боевиков "ЛНР" (фото)
Во время атаки боевиков позиций ВСУ в Луганской области 18 февраля 2020 года погиб гражданин Беларуси Антон Коровин.
Как сообщает «Белсат», на Донбасс белорусс, коммунист по убеждениям, попал в составе российской группировки боевиков с левыми взглядами, которая осенью 2014 года проходила тренировку в центре «Партизан» в Санкт-Петербурге (Россия). Коровин воевал в «Призраке», которым командовал Алексей Мозговой.
Издание со ссылкой на знакомых Антона Коровина сообщает, что боевик был «идейным коммунистом» и «мыслями жил в СССР». С начала российской агрессии в Украине он администрировал антиукраинские группы в соцсетях, а потом уехал на Донбасс. Кстати, по информации журналистов, там же, в рядах боевиков воюет и его отец — Дмитрий Борисович Коровин числится в базах данных «Миротворца». Как, собственно, и сам Антон Коровин.
Также сообщается, что Коровин дослужился у боевиков «ЛНР» до сержанта, был снайпером и принимал участие в боях за Дебальцево в феврале 2015 года. «Подруга Антона из Санкт-Петербурга прислала корреспонденту belsat. eu свою переписку с Коровиным, где тот рассказывал о штурме Дебальцево 8 февраля. Получается, что рядом с группировкой, где воевал Коровин, Дебальцево штурмовала „ЧВК Вагнера“ — тогда об этом подразделении наемников еще мало кто знал», — пишет издание.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после атаки позиций ВСУ в Луганской области украинский боец рассказал об артобстреле, предшествующем попытке прорыва ДРГ боевиков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!