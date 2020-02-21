"Идейный коммунист": на Донбассе погиб белорус, воевавший в рядах боевиков "ЛНР" (фото)

Украина

Во время атаки боевиков позиций ВСУ в Луганской области 18 февраля 2020 года погиб гражданин Беларуси Антон Коровин.

Как сообщает «Белсат», на Донбасс белорусс, коммунист по убеждениям, попал в составе российской группировки боевиков с левыми взглядами, которая осенью 2014 года проходила тренировку в центре «Партизан» в Санкт-Петербурге (Россия). Коровин воевал в «Призраке», которым командовал Алексей Мозговой.

Коровин - крайний слева

Коровин с боевиком из Якутии

Издание со ссылкой на знакомых Антона Коровина сообщает, что боевик был «идейным коммунистом» и «мыслями жил в СССР». С начала российской агрессии в Украине он администрировал антиукраинские группы в соцсетях, а потом уехал на Донбасс. Кстати, по информации журналистов, там же, в рядах боевиков воюет и его отец — Дмитрий Борисович Коровин числится в базах данных «Миротворца». Как, собственно, и сам Антон Коровин.

Также сообщается, что Коровин дослужился у боевиков «ЛНР» до сержанта, был снайпером и принимал участие в боях за Дебальцево в феврале 2015 года. «Подруга Антона из Санкт-Петербурга прислала корреспонденту belsat. eu свою переписку с Коровиным, где тот рассказывал о штурме Дебальцево 8 февраля. Получается, что рядом с группировкой, где воевал Коровин, Дебальцево штурмовала „ЧВК Вагнера“ — тогда об этом подразделении наемников еще мало кто знал», — пишет издание.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после атаки позиций ВСУ в Луганской области украинский боец рассказал об артобстреле, предшествующем попытке прорыва ДРГ боевиков.



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