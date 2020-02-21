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Трамп высмеял «Паразитов» и Брэда Питта, которые получили «Оскар» (фото)
Президенту США Дональду Трампу не понравились итоги церемонии вручения кинопремии «Оскар», которая состоялась в ночь на 10 февраля. По мнению американского лидера, не стоило оказывать честь именоваться лучшим фильмом года южнокорейскому фильму «Паразиты».
Как сообщает CNN, на митинге в штате Колорадо Трамп заявил: «Насколько плохими были награды Киноакадемии в этом году, вы видели? И победителем стал … фильм из Южной Кореи… Что, черт возьми, это все было? У нас достаточно торговых проблем с Южной Кореей, а они дают им лучший фильм года?», — сказал Трамп с трибуны.
«Паразиты», как известно, стали первой в истории картиной не на английском языке, победившей в этой престижнейшей номинации. В обще сложности фильм получил четыре «Оскара» — «лучший фильм», «лучший режиссер», «лучший сценарий» и «лучший иностранный фильм года».
Президент также сказал, что не знает, был ли фильм «Паразиты» действительно хорош. На это компания-дистрибьютор «Паразитов» NEON ответила в Twitter кратким: «Понятно, он не умеет читать».
Трамп также призвал вернуть в прокат такие старые добрые американские фильмы — такие, как «Унесенные ветром» или «Бульвар Сансет». На это сразу же негативно отреагировали в соцсетях, поскольку «Унесенных ветром» и ранее многие обвиняли в расизме. Профессор Национального университета Пусана Роберт Келли заявил в Twitter: «Самая показательная часть заключается в том, что Трамп попросил вернуть „Унесенных ветром“. Патриархат, рабство, превозношение Старого Юга… Фу! Трамп действительно поддерживает худшие инстинкты своих избирателей».
В своем выступлении президент США также сделал выпад в адрес американского актера Брэда Питта, получившего приз за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». Принимая награду, Питт в своей речи упомянул бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, которого не заслушали в Сенате по делу об импичменте президента. «Мне сказали, что мне положено только 45 секунд, чтобы зачитать речь. Это на 45 секунд больше, чем Сенат дал Джону Болтону на этой неделе», — пошутил Брэд.
«Я никогда не был большим его фанатом», — сказал Трамп, добавив, что Питт пытался корчить из себя умника в своем выступлении.
Ранее «ФАКТЫ» писали. что Трамп шокировал американцев дурашливым поведением во время исполнения национального гимна.
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