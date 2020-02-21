24.27 / 24.48 26.19 / 26.52
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Отчет правительства и правки в закон о рынке земли: онлайн-трансляция заседания парламента

10:37 21 февраля 2020 102
Рада
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 21 февраля, Верховная Рада Украины на своем пленарном заседании заслушает отчет правительства, а также продолжит рассмотрение правок в проект закона о создании рынка земли сельскохозяйственного назначения.

После первого чтения в законопроект о рынке земли № 2178−10 депутаты подали 4 018 правок. По состоянию на 20 февраля парламент рассмотрел 1 040 правок.

Напомним, Кабмин потратил 84 тысячи гривен на подготовку своего отчета. Документ правительство разместило на сайтах Верховной Рады и Правительственного портала.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

комната в санатории

Душ бьется током: вывезенная из Китая украинка показала, в каких условиях проведет две недели в Новых Санжарах

Александр Махов

Погода просто супер: журналист показал фото, как сидит в карантине в Новых Санжарах

Владимир Путин

Путин нашел виновных в разрыве дружбы между Украиной и Россией: ему ответили

протесты

В сети нашли, кто одним из первых сообщил, что украинцев из Уханя повезут в Новые Санжары

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер