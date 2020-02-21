Украина

Отчет правительства и правки в закон о рынке земли: онлайн-трансляция заседания парламента

В пятницу, 21 февраля, Верховная Рада Украины на своем пленарном заседании заслушает отчет правительства, а также продолжит рассмотрение правок в проект закона о создании рынка земли сельскохозяйственного назначения.

После первого чтения в законопроект о рынке земли № 2178−10 депутаты подали 4 018 правок. По состоянию на 20 февраля парламент рассмотрел 1 040 правок.

Напомним, Кабмин потратил 84 тысячи гривен на подготовку своего отчета. Документ правительство разместило на сайтах Верховной Рады и Правительственного портала.

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