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Верховная Рада продолжит рассматривать рынок земли: онлайн-трансляция заседания парламента
В четверг, 20 февраля, Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Народные депутаты уже который день рассматривают правки, внесенные к документу во втором чтении. Также в повестку дня внесен вопрос о разрешении допуска на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в многонациональных учениях, которые парламентарии должны были утвердить 19 февраля, но до его рассмотрения дело так и не дошло.
Эксклюзивный материал о том, смогут ли украинцы выгодно распорядиться своими паями в случае создания рынка земель сельхозназначения, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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