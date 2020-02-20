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Украина

Верховная Рада продолжит рассматривать рынок земли: онлайн-трансляция заседания парламента

10:13 20 февраля 2020 67
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 20 февраля, Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Народные депутаты уже который день рассматривают правки, внесенные к документу во втором чтении. Также в повестку дня внесен вопрос о разрешении допуска на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в многонациональных учениях, которые парламентарии должны были утвердить 19 февраля, но до его рассмотрения дело так и не дошло.

Эксклюзивный материал о том, смогут ли украинцы выгодно распорядиться своими паями в случае создания рынка земель сельхозназначения, читайте на сайте «ФАКТОВ».


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