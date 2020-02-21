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Давид Арахамия снимался в "Битве экстрасенсов": в сеть попало видео
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который в последнее время отличился несколькими скандальными высказываниями, снимался в передаче «Битва экстрасенсов» на телеканале СТБ.
В передаче, в которой среди нескольких мужчин искали в зале миллионера, Арахамию представили как Девида Брауна. Будущий политик тогда рассказал, что основал один из самых крупных волонтерских фондов в стране, помогает армии и семьям погибших.
Видео на YouTube-канале опубликовала участница шоу Анна Арджеванидзе.
Ранее в сети появились архивные видео, на которых премьер-министр Алексей Гончарук снимается в массовке передачи на телевидении, а также участвует в протестном митинге.
Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, в чьем ведомстве разработали скандальный проект закона «о дезинформации», в ответ на реплику о том, что «Битва экстрасенсов» — это «откровенный шлак» заявил, что передача привлекала большую аудиторию. По его словам, якобы, благодаря экстрасенсам, из украинских тюрем освободили многих невиновных людей.
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