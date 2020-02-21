Мир

Мировая пресса отреагировала на ситуацию с эвакуированными из Уханя украинцами и протестами в Новых Санжарах. Так, статья «Украинцы швыряют камни в эвакуированных из Китая на пути в карантин на фоне страхов перед коронавирусом», находилась на четвертом месте в топе самых популярных материалов на сайте авторитетного американского издания Time.

Как говорится в статье, попытки Украины разместить на карантин более 70 человек вызвали хаос и сопротивление местных жителей. Демонстранты, «многие из которых казались пьяными», блокировали дорогу, сжигали шины и вступали в стычки с полицией. Приводятся слова министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что это «стыд на весь мир» и цитата министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, вызвавшейся в знак солидарности провести две недели на карантине в Новых Санжарах: «Паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая».

Статья «Коронавирус: В Украине вспыхнули бунты, когда эвакуированные из Китая отправились на карантин» разместило на своей первой полосе интернет-издание DW (Deutsche Welle, «Немецкая Волна»). «Украинцы глубоко не доверяют своему правительству, поскольку страна погрязла в коррупции и имеет слабую систему здравоохранения», — пишет издание. И напоминает, что Украине приходится сражаться и с эпидемией корью, поскольку многие отказываются вакцинироваться сами и прививать своих детей.

Британское издание The Guardian в статье «Украина: яростные стычки в то время, как местные бросают камни в автобус с эвакуированными от коронавриуса» отмечает, что украинские власти заверили, что все пассажиры на борту самолета из Китая дважды прошли проверку на вирус перед полетом. Но этого «оказалось недостаточно для того, чтобы утихомирить протестующих». Демонстранты призывали отправить измотанных долгой дорогой эвакуированных на карантин в менее густонаселенное место. Один из них предложил разместить их в Чернобыле. А другой призвал принять их у себя дома президента Зеленского, если он действительно уверен в том, что они не представляют опасности.

Между тем агентство Associated Press отмечает, подобная ситуация может возникнуть не только в Украине — паника распространяется по миру быстрее самого вируса. «Страх ширится, как цунами… Вагоны метро в Токио и Сеула выглядят больше похожими на отделения больниц, с армиями пассажиров в масках, которые бросают злобные взгляда при малейшем звуке кашля или чихания… Владелец южнокорейского ресторана в китайском районе говорит, что число посетителей упало на 90%. У вас больше шансов выиграть в лотерею, чем купить медицинскую маску в некоторых регионах Азии. Отменяются конференции и мероприятия — от Пекина до Барселоны и Бостона. Ссоры в Японии. Бунты в Украине…», — пишет AP, напоминая, что японском городе Фукуока вспыхнула ссора между двумя пассажирами метро — из-за того, что мужчина без маски начал кашлять. А его сосед нажал кнопку тревожного вызова.

«Страх — очень сильная эмоция… Он заставляет людей мыслить иррационально», — приводит агентство слова учительницы с Тайваня. «Страх может причинить больше вреда, чем вирус», — предупреждает премьер-министр Сингапура Ли Хсьен Лунг.

О панике и протестах в Украине писали также Би-би-си, Forbes и многие другие ведущие СМИ.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Безумство стада: в сети по полочкам разложили ситуацию с бунтом в Новых Санжарах.

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