Украина

Безумство стада: в сети по полочкам разложили ситуацию с бунтом в Новых Санжарах

Протестные акции против приема эвакуированных из китайского Уханя в Новых Санжарах Полтавской области, а также состоявшиеся накануне в других областях страны поставили диагноз уровню восприятия информации у части общества.

Об этом пишет в своем Facebook аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

«Да простят меня читатели за резкий тон, но происходящее как в Полтавской области, так и в Харьковской, Тернопольской или Львовской иначе как безумством стада назвать сложно», — отмечает он.

По мнению Тышкевича, у участников протестов «ужас слухов напрочь выключил мозг».

«Бить окна в автобусах с людьми, которые, как ты считаешь, являются носителями вируса, передающегося воздушно-капельным путём… это верх кретинизма. Мне стыдно и я зол», — пишет аналитик.

При этом он указывает, что сейчас государственная машина должна не сюсюкаться, а показать, что она государственная машина.

«Таких людей надо, образно выражаясь, пиз**ть. Это как с обезумевшим стадом. Вначале насилие, боль, чтобы остановились, а потом уже пытаться донести мысль», — уверен Тышкевич.

В качестве методов наказания участников акций он предлагает тех, кто бил стекла в автобусах, поместить на 14-и дневный карантин, ведь теперь с точки зрения остальной страны они — «потенциальный источник заразы». А также наказать всех, кто поднимал руку на работников «при исполнении».

«И, наконец, самое главное. Налицо сознательный разгон истерии. Он шёл не только по ТВ. Пора осознать, что информационные операции и информационные войны — это несколько большее, чем фейковые новости, которые так любят развенчивать потребители западных грантов. Это ещё и своя логика и определение механизмов донесения. В нашем случае, кроме ящика налицо такая штука как слухи. Информационное агентство «кум принёс в шапке». И, учитывая репутационные потери для страны, риск политической дестабилизации, та же СБУ вполне может озадачится поисками такого «кума», — предлагает Тышкевич.

Власть, по его мнению, должна предпринять такие действия, потому что речь идет о выживании общества и государства.

«Когда часть сообщества превращается в обезумевшее стадо, вначале действует кнут, чтобы не дать этим сумасшедшим счастливо прыгнуть в пропасть, а только потом идёт объяснение. Потом — это когда мозги включаются», — уверен аналитик.

Именно такие функции и возложены на государство, и оно должно впервые за 28 лет, заработать, «иначе мрак».

При этом в произошедшем, полагает Игар Тышкевич, есть и положительные моменты: появилось большое количество думающих людей, которым стыдно за соотечественников. И именно этот факт позволяет надеяться, что есть надежда на то, что общество перестанет быть стадом.

С Тышкевичем во многом согласен и пользователь Павло Тука.

«Увидел ролик, в котором один из протестующих заявил, что он бы принял к себе домой пару человек, но за миллион гривен! Ну и подчеркнул, что все они голосовали за ЗЕ. Задумался… Вот в этом маразматике же собирательный образ нашего большинства… Продадут друг друга за пару копеек. Голос свой — за кило гречки. …Это ужас… одни тупы, как пробки, а вторые выезжают на этой тупости во власть. Как можно забросать автобус со СВОИМИ же согражданами?!! Как?!! За что? Бычье… дремучее бычье, которое заслуживает той жизни, которой живет», — ужасается он.

Поражена произошедшим в Новых Санжарах и Ирина Ромалийская: когда автобусы с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранцами заезжали в Новые Санжары, в них летели камни. А один из эвакуированных в это время складывал руки в сердечко.

«В ответ на камни — показывает сердечко. Как же стыдно и больно», — печалится Ирина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что итогом акций протеста в четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области против приема эвакуированных из китайского Уханя стали травмы более 10 правоохранителей и одного гражданского. По итогам нападения открыто два уголовных производства.

Ознакомьтесь также со статьей главного редактора «ФАКТОВ» Ярослава Жаренова «Коронамайдан в Новых Санжарах: почему это провал власти и что делать всем украинцам».

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