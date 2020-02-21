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Пропагандисты из России ехали в Украину читать лекцию «Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях»
В Жулянах пограничники не пропустили в Украину пропагандистов из РФ. Ранее подобная ситуация произошла с российскими политиками, поддерживающими Путина.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, 20 февраля пограничники установили, что один из пассажиров рейса из Минска сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от партии Жириновского в Московскую думу. В оккупированном Крыму он читал лекции на темы информационной и кибервойны, был награжден медалью «Участник шествия «Бессмертный полк». Из Минска в Киев направлялся и еще один «СММ-тренер», который незаконно посещал Крым.
Эти россияне планировали в Киеве занятия на тему: «Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях». Обоих мужчин отправили обратно в Минск с запретом въезда в Украину на три года.
Также из Минске в Жуляны прилетела россиянка, которая тоже собиралась проводить лекции и тренинги. Но цель поездки не убедила пограничников, выяснилось и то, что женщина работает в запрещенном в Украине интернет-издании. Ей тоже запретили въезд.
Ранее сообщалось, что въезд в Украину запретили блогеру Митрошиной.
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