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Украина

Пропагандисты из России ехали в Украину читать лекцию «Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях»

12:55 21 февраля 2020 35
Запрет
Инф. «ФАКТОВ»

В Жулянах пограничники не пропустили в Украину пропагандистов из РФ. Ранее подобная ситуация произошла с российскими политиками, поддерживающими Путина.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, 20 февраля пограничники установили, что один из пассажиров рейса из Минска сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от партии Жириновского в Московскую думу. В оккупированном Крыму он читал лекции на темы информационной и кибервойны, был награжден медалью «Участник шествия «Бессмертный полк». Из Минска в Киев направлялся и еще один «СММ-тренер», который незаконно посещал Крым.

Эти россияне планировали в Киеве занятия на тему: «Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях». Обоих мужчин отправили обратно в Минск с запретом въезда в Украину на три года.

Также из Минске в Жуляны прилетела россиянка, которая тоже собиралась проводить лекции и тренинги. Но цель поездки не убедила пограничников, выяснилось и то, что женщина работает в запрещенном в Украине интернет-издании. Ей тоже запретили въезд.

Ранее сообщалось, что въезд в Украину запретили блогеру Митрошиной.

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