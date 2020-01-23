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Украина

В Украину не пустили политиков из партии Путина: первые подробности

14:24 23 января 2020 132
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Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 22 января, в столичных аэропортах «Киев (Жуляны)» и «Борисполь» троим российским политикам не разрешили пересечь украинскую границу. Ранее в Украине разразился скандал из-за визита в Киев Ирины Хакамады.

Госпогранслужба Украины сообщает, что из Лондона в «Борисполь» авиарейсом прибыл гражданин РФ. Он — бывший мэр одного из областных центров России и входит в провластную политическую партию «Единая Россия». Зарубежный политик не смог подтвердить цель своего прибытия в Украину, в результате его не пропустили на основании Закона «О пограничном контроле». 23 января «единоросс» вылетел из «Борисполя» в Германию.

Также двое российских политиков не прошли пограничный контроль в аэропорту «Киев (Жуляны)». Вечером 22 января они прилетели рейсом из Минска. Один из них также представлял «Единую Россию», а другой — компартию РФ. Оба заявили, что они прибыли в Киев, чтобы участвовать в конференции. Россиян вернули обратным рейсом.

Ранее сообщалось, что въезд в Украину запретили российской блогерше Митрошиной.

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